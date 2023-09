Der entflohene Danelo Souza Cavalcante wurde in der Nähe von Phoenixville in Pennsylvania gesichtet.

Seit anderthalb Wochen sucht die US-Polizei vergeblich nach dem ausgebrochenen Danelo Cavalcante. Im Verlauf seiner Flucht wird der Frauenmörder wiederholt von Überwachungskameras gefilmt. Die Aufnahmen zeigen ihn mit neuem Aussehen.

Trotz intensiver Fahndung hat ein im US-Bundesstaat Pennsylvania vor anderthalb Wochen aus dem Gefängnis ausgebrochener Mörder bis zum Sonntag nicht von der Polizei gefasst werden können. Von der Polizei veröffentlichte vier neue Aufnahmen des 34-Jährigen zeigen, dass er inzwischen sein Aussehen verändert hat. Er hat darauf nicht mehr den dunklen Kinnbart und den Schnurrbart, mit denen er auf dem vorherigen Fahndungsplakat zu sehen ist. "Er ist jetzt glattrasiert", teilte die Polizei mit.

Die jüngsten Aufnahmen des wegen Mordes an seiner Ex-Freundin verurteilen Brasilianers Danelo Cavalcante stammen offenbar von einer an einer Tür angebrachten Kamera. Darauf ist zu sehen, wie er auf einer Veranda steht und sitzt. Cavalcante war am 31. August aus der Justizvollzugsanstalt des westlich der Großstadt Philadelphia gelegenen Landkreises Chester County entkommen. Auf vor einigen Tagen veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie er in dem Gefängnis mit Händen und Füßen an zwei gegenüberliegenden Wänden waagrecht in die Höhe klettert. Der 34-Jährige gelangte dadurch nach Angaben der Behörden auf das Gefängnisdach, von wo aus er fliehen konnte.

Schwester des Flüchtigen wurde festgenommen

Der Brasilianer war wegen der Ermordung seiner Ex-Freundin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte die Frau im April 2021 vor den Augen ihrer Kinder mit 38 Messerstichen getötet. Im Verlauf seiner Flucht wurde Cavalcante wiederholt von Überwachungskameras gefilmt. Nach Angaben der Polizei soll er in der Nacht zum Sonntag in der Nähe der Stadt Phoenixville gesichtet worden sein, wo er seine Ex-Freundin ermordet hatte. Phoenixville liegt 32 Kilometer nördlich der Haftanstalt, aus der Cavalcante ausgebrochen war.

Der Polizeivertreter George Bivens teilte mit, Cavalcante habe versucht, zwei Familienangehörige in der Gegend von Phoenixville zu kontaktieren, die daraufhin die Polizei angerufen hätten. Eine Schwester des Flüchtigen, die sich illegal in den USA aufhalte, sei festgenommen worden.

Vor einigen Tagen hatte die Polizei in einem Vorort von Philadelphia mit Drohnen, Hubschraubern und Spürhunden nach dem flüchtigen Mörder gesucht. Er war dort nahe einem Botanischen Garten gesehen worden. Trotz dieser aufwendigen Suchaktion entschlüpfte Cavalcante erneut. Kein Fahndungsnetzwerk sei "jemals hundertprozentig dicht", sagte Bivens zu der über elf Tage hinweg vergeblichen Suche nach dem Mörder.