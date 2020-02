Bei hunderten Personen an Bord des Kreuzfahrtschiffs "Diamond Princess" wird das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen. Das ganze Schiff steht in einem japanischen Hafen unter Quarantäne. Die US-Bürger an Bord sollen nun ausgeflogen werden.

Die USA wollen ihre Landsleute von einem Kreuzfahrtschiff holen, das wegen eines Coronavirus-Ausbruchs im japanischen Hafen Yokohama unter Quarantäne steht. Wie die US-Botschaft in Tokio mitteilte, sollen die US-Bürger mit einem gecharterten Flugzeug direkt in ihr Land zurückgebracht werden.

Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" befinden sich rund 380 Amerikaner auf der "Diamond Princess". Das japanische Gesundheitsministerium teilte mit, dass bei weiteren 67 Menschen an Bord des Schiffes eine Infektion mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 festgestellt worden sei, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst. Die Zahl der bestätigten Fälle stieg damit auf 285. Die Betroffenen, darunter nach Informationen der "New York Times" auch bereits 40 US-Amerikaner, werden in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Die Quarantäne für das Schiff gilt noch bis mindestens zum 19. Februar. Insgesamt befinden sich rund 3600 Reisende und Crewmitglieder auf der "Diamond Princess". Unter den Passagieren an Bord sind nach Erkenntnissen der deutschen Botschaft in Tokio auch zehn deutsche Staatsangehörige.

Das Flugzeug zur Rückführung der US-Bürger werde am Sonntag eintreffen, teilte die Botschaft weiter mit. Vor dem Abflug würden die Passagiere auf Symptome getestet. Wer nicht mitfliegen könne, werde in Japan versorgt. Das Flugzeug werde auf der Travis Air Force Base in Kalifornien landen, einige Passagiere würden anschließend zum Luftwaffenstützpunkt Lackland in Texas gebracht. In den USA werden die Passagiere dann zwei Wochen unter Quarantäne gestellt, wie es weiter hieß.