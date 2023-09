Vor der UN-Vollversammlung, die in der kommenden Woche stattfindet, setzt Lewis Pugh ein Zeichen. Der britische Umweltschützer schwimmt durch den Hudson - von der Quelle bis zur Mündung. Er will veranschaulichen, dass auch für stark verschmutzte Flüsse Hoffnung besteht.

Ein britischer Langstreckenschwimmer und Umweltschützer ist den gesamten Hudson River entlang geschwommen, um auf die - mittlerweile wieder bessere - Wasserqualität in dem Fluss aufmerksam zu machen. "Vor fünfzig Jahren war dieser Fluss einer der am stärksten verschmutzten Flüsse der Welt", sagte Lewis Pugh mit Blick auf die fast 500 Kilometer lange Wasserstraße, deren Mündung in New York er am Mittwoch (Ortszeit) erreichte.

"Wir brauchen saubere, gesunde Flüsse", sagte der 53-Jährige vor Journalisten, nachdem er die gesamte Strecke von der Quelle des Hudson in den Adirondack Bergen bis nach Manhattan innerhalb eines Monats ohne fremde Hilfe zurückgelegt hatte. Mit der Aktion will Pugh kurz vor Beginn der UN-Vollversammlung kommende Woche auf die Bedeutung des Schutzes von Gewässern aufmerksam machen.

In der Vergangenheit habe der Hudson manchmal von einem Tag auf den anderen seine Farbe geändert - je nachdem, welche industriellen Schadstoffe ihm gerade zugefügt worden waren, erklärte Pugh, der auch UN-Schirmherr der Ozeane ist. Mittlerweile ist der Fluss so sauber, dass er durchschwommen werden kann. Lewis hofft, dass das Beispiel als Inspiration dient: "Wenn das im Hudson möglich ist", könnten auch andere Flüsse wieder sauber werden, betonte er.

Es ist nicht die erste öffentlichkeitswirksame Aktion Pughs. Er hat bereits in allen Weltmeeren eine Langstrecke hinter sich gebracht und schwamm 2007 als erster Mensch eine Langstrecke am Nordpol.