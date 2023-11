In der Nacht wird ein Wohnhaus angegriffen, in dem asylsuchende Menschen leben. Unbekannte werfen einen Stein gegen ein Fenster, an der Fassade entdeckt die Polizei zwei große Hakenkreuze. Der Staatsschutz ermittelt.

In Braunsbedra bei Halle an der Saale ist ein Mehrfamilienhaus, in dem asylsuchende Menschen untergebracht sind, mit Hakenkreuzen beschmiert und mit Steinen beworfen worden. Der Staatsschutz ermittle unter anderem wegen der Verwendung von "Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen", sagte eine Polizeisprecherin.

Ein Fenster eines Wohnraums des Hauses sei in der Nacht durch einen Steinwurf beschädigt worden. Dies weckte die Bewohner des Hauses, das nach Angaben der Polizei von einem Verein verwaltet wird, der sich um die Integration von Asylsuchenden kümmert. Demnach sahen die Bewohner zwei Menschen, die auf Krafträdern davonfuhren. Die Polizei entdeckte zwei große Hakenkreuze an der Fassade.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr in der Nacht. Vor Ort sind nach Polizeiangaben Spuren gesichert worden. Die Stadt Braunsbedra liegt im Saalekreis in Sachsen-Anhalt und hat rund 13.000 Einwohner.