Unbekannte zünden Kugelbombe neben Polizeiwagen in Berlin

Kind und Beamte verletzt Unbekannte zünden Kugelbombe neben Polizeiwagen in Berlin Artikel anhören

Nach der Explosion sichern Beamte die Spuren auf der nächtlichen Strasse in Berlin-Neukölln.

Der Berliner Bezirk kommt nicht zur Ruhe. In Neukölln explodiert eine Bombe am Rande einer Versammlung. Die Feuerwehr rückt aus und versorgt die Verletzten, ein Kleinkind und zwei Beamte. Ein Zusammenhang zu einer propalästinensischen Demonstration soll nicht bestehen.

Bei einer Versammlung in Berlin-Neukölln ist am Samstagabend eine Kugelbombe neben einem Funkwagen gezündet worden. Dabei seien am Samstagabend ein Kleinkind und zwei Polizeibeamte verletzt worden, teilte die Polizei auf X, vormals Twitter, mit.

Zum Schweregrad der Verletzungen und zum Alter des Kindes konnte eine Sprecherin auf Nachfrage keine Angaben machen. Die Berliner Feuerwehr kümmere sich um die Versorgung der Verletzten, die Ermittlungen laufen, hieß es weiter.

Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte, dass es nach jetzigem Kenntnisstand keinen Zusammenhang zu einer propalästinensischen Demonstration am Nachmittag gebe.