Unbekannter schießt an FSB-Zentrale um sich

Tote in Moskau befürchtet

Der Bereich um die FSB-Zentrale in Moskau wurde abgeriegelt.

Menschen ergreifen in Panik die Flucht. Mehrere Schüsse sind zu hören. In der Moskauer Innenstadt herrscht Ausnahmezustand. Ein Mann soll mit einer Kalaschnikow um sich geschossen haben. Sein Ziel: die Zentrale des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB.

Mindestens ein Unbekannter hat in Moskau nach Medienberichten an der Zentrale des Inlandsgeheimdiensts FSB mit einem Kalaschnikow-Gewehr auf Menschen geschossen. Dabei soll mindestens eine Person getötet worden sein, berichteten mehrere russische Medien. Teils gab es Berichte über drei Tote, darunter sollen auch Polizisten beziehungsweise Mitarbeiter des nationalen Wach- und Sicherheitsdienstes FSO sein. Der oder die Täter sollen Berichten zufolge zunächst in und dann außerhalb des Gebäudes um sich geschossen haben.

Im Radiosender Echo Moskwy war von Schreien und Schüssen am Lubjanka-Platz die Rede. Dort steht die FSB-Zentrale. Auf mehreren Videos im Internet war aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, wie Menschen in Panik die Flucht ergriffen. Die Straßen nahe des FSB-Gebäudes im Zentrum von Moskau seien gesperrt worden.

Zudem sollen alle Zugänge zu der Zentrale verriegelt worden sein, hieß es in den Berichten. Die Polizei habe die Passanten aufgerufen, die Umgebung so schnell wie möglich zu verlassen. Ob es einen oder mehrere Täter gab, ist noch nicht geklärt. Der FSB gab in einer von Nachrichtenagenturen verbreiteten Erklärung bekannt, ein bewaffneter Angreifer sei von Sicherheitskräften "ausgeschaltet" worden. Mehrere Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der Staatsagentur Tass, dass der russische Präsident Wladimir Putin über den Vorfall informiert worden sei.

Der Leiter des Moskauer Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung, Julius Freytag-Loringhoven, sagte im Gespräch mit n-tv, um den Lubjanka-Platz seien unglaublich viele Polizisten unterwegs. "Man hört die ganze Zeit Sirenen." Er sei gerade in der Stadt unterwegs gewesen, als an ihm ein Polizeiauto vorbeigefahren sei. Um den Platz sei alles abgeriegelt, insgesamt herrsche allerdings kein Alarmzustand in der Stadt.

In und um die FSB-Zentrale sind Freytag-Loringhoven zufolge zahlreiche Kameras installiert. Theoretische Gefährder könnten schnell über eine Gesichtserkennung identifziert werden. Zudem sei viel Sicherheitspersonal vor Ort - auch in den anderen Gebäuden an dem Platz. Dass sich jemand mit Waffen wie einer Kalaschnikow bis zur FSB-Zentrale bewegen konnte, "ist schon überraschend", so Freytag-Loringhoven.