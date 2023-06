Tief "Lambert" zieht von Westen Richtung Osten über Deutschland. Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume sind die Folge. Die Deutsche Bahn muss mehrere Strecken sperren. In Kassel kommt auch der Nahverkehr zum Erliegen.

Abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume, überflutete Straßen und teils golfballgroße Hagelkörner: Tief "Lambert" ist am Nachmittag über den Westen und den Südwesten Deutschlands hinweggezogen. Größere Schäden wurden bis zum Abend nicht bekannt.

In Hessen waren die Unwetter zuerst über den Kreis Waldeck-Frankenberg gezogen. In Kassel gab es danach innerhalb kurzer Zeit heftige Regenfälle und Hagel. Auf Twitter posteten Nutzer Videos von überfluteten Straßen in der Stadt und Menschen, die Autos durchs Wasser schoben. "In Kassel ist es schlagartig dunkel geworden", beschrieb ein Polizeisprecher das Unwetter. Die Feuerwehr komme mit ihren Einsätzen nicht hinterher.

Die Berufsfeuerwehr Kassel erklärte, alle Wehren in der Stadt befänden sich im Einsatz. Laut Stadtverwaltung gingen alleine in den ersten zwei Stunden des Unwetters mehr als 800 Notrufe bei der Feuerwehr ein. Etliche Keller waren überflutet, "aber auch Dächer wurden zerstört, Scheiben gingen zu Bruch und Bäume wurden entwurzelt", hieß es weiter.

Unwetterschäden sorgten in der Stadt zudem für Beeinträchtigungen bei Bus und Bahn. Der öffentliche Nahverkehr in der Stadt wurde zeitweise unwetterbedingt eingestellt. "In Kassel gibt es Probleme am Hauptbahnhof mit Wasser und am Bahnhof Wilhelmshöhe mit der Oberleitung", sagte eine Bahnsprecherin. Die Fernverkehrsstrecke zwischen Fulda, Kassel und Göttingen wurde gesperrt.

Die Feuerwehr Frankfurt am Main twitterte: "Auch uns hat das heutige Unwetter getroffen, seit 18.30 Uhr sind wir insbesondere in den westlichen Stadtteilen zu vielen Einsatzstellen unterwegs." Die Autobahn A66 sei in beide Richtungen von umgestürzten Bäumen betroffen. Laut der Frankfurter Feuerwehr wurden allein in einer Stunde gut 45 Einsatzstellen abgearbeitet. Überwiegend seien aufgrund des Windes Bäume umgestürzt und Äste abgebrochen. Dunkler Himmel und regelrechte Regenwände waren auch auf mehreren Webcams der Taunus-Orte zu erkennen.

Laut Polizeipräsidium Darmstadt fielen im Raum Kelsterbach nahe Frankfurt Dachziegel auf einige geparkte Autos. Auch stürzten mehrere Bäume um und es krachten Äste auf Straßen. Das Polizeipräsidium Gießen berichtete von einigen vollgelaufenen Kellern und das Polizeipräsidium Offenbach von mehreren umgefallenen Bäumen. Zur Überschreitung einer Hochwassermeldestufe kam es laut dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) aber zunächst nur in Eppstein im Main-Taunus-Kreis. Dort wurde die erste von drei Warnstufen überschritten.

Im oberbayerischen Valley fielen golfballgroße Hagelkörner vom Himmel. Von Schäden war bei der Polizei zunächst nichts bekannt. Große Hagelkörner konnte man auch im nordrhein-westfälischen Bad Berleburg bestaunen. Einige Eisklumpen hatten einen Durchmesser von 4,5 Zentimetern.

Deutsche Bahn hebt Zugbindung auf

Die Veranstalter des Full-Force-Festivals bei Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt sagten die für heute geplante Warm-up-Party ab. Die Sicherheit habe höchste Priorität, hieß es in einer Mitteilung. "Bitte macht eure Zeltplätze sturmsicher, sichert lose Gegenstände oder baut sie wieder zurück und baut bitte keine weiteren Pavillons mehr auf." In Lingen im Emsland musste das geplante Open-Air-Konzert des britischen Rockstars Sting abgesagt werden.

In Nordrhein-Westfalen musste die Bahnstrecke Siegen-Letmathe gesperrt werden. IC-Züge auf der Strecke Frankfurt-Siegen-Münster fielen aus.

Wer für Donnerstag oder Freitag ein Bahn-Ticket gebucht habe, könne die Fahrt auf einen späteren Termin verschieben, teilte die Bahn mit. "Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Am Frankfurter Flughafen gab es Annullierungen, laut Internetseite des Airports aber hauptsächlich bei den Ankünften. "Aufgrund der Wettervorhersage für Frankfurt für den heutigen 22. Juni mit durchziehenden Gewittern hat Lufthansa bereits gestern vorsorglich hochfrequente Innerdeutsche- und Europa-Verbindungen gestrichen", sagte eine Lufthansa-Sprecherin. Weitere situative Annullierungen seien möglich und wahrscheinlich.

Am Flughafen Düsseldorf war nach Auskunft einer Sprecherin am frühen Abend der Flugbetrieb kurzzeitig eingeschränkt und die Abfertigung der Flugzeuge unterbrochen. Das sei das übliche Vorgehen etwa bei Gewittern, erläuterte sie. Mehrere Flüge seien von Airlines annulliert worden. Das betreffe aber nur einen sehr kleinen Teil der Starts und Landungen am Flughafen Düsseldorf am ersten NRW-Ferientag. Am Flughafen Köln/Bonn gab es bis zum Abend keine Einschränkungen, wie eine Sprecherin des Airports sagte.