Panorama

Häuser bei Siegburg in Flammen: Verletzte bei Böschungsbrand - ICE-Strecke gesperrt

Seit Wochen ist es heiß und wegen des wenigen Regens auch knochentrocken in Deutschland. Schon ein Funke kann dann eine Katastrophe auslösen. In Siegburg setzt der Funkenflug eines Zuges erst die Böschung und dann Häuser in Brand.

Bei einem Böschungsbrand direkt an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt haben in Siegburg mehrerer Häuser Feuer gefangen. Mindestens zwölf Menschen seien verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Rhein-Sieg-Kreises. Auch Schwerverletzte seien darunter. Die Züge auf der Strecke wurden nach Angaben der Bahn gestoppt. "Es hat mit einem Böschungsbrand angefangen, der hat auf Wohnhäuser übergegriffen", sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich hat der Funkenflug eines Zuges den Brand ausgelöst, wie die Stadt mitteilte. Die Bahn wollte sich indes nicht festlegen.

Grob geschätzt seien 200 bis 300 Feuerwehrleute vor Ort, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Siegburg. Auch aus den umliegenden Städten seien Kräfte angerückt. "Im Augenblick wird nur gelöscht und Verletzte behandelt", sagte er. Die große Trockenheit und Hitze habe bei der schnellen Entwicklung des Brandes sicherlich eine Rolle gespielt, sagte der Sprecher. "Bei 39 Grad geht das ja ratzfatz." Nach Angaben der Polizei wurde eine in dem Bereich verlaufende Bundesstraße gesperrt.

Die Feuerwehr meldete über die Warnapp Nina einen "ausgedehnten Brand in Siegburg". Anwohner sollten Fenster und Türen schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Der Streckenabschnitt zwischen Troisdorf und Siegburg wurde nach Angaben der Deutschen Bahn wegen der Brands gesperrt.

ICEs zwischen Köln und Frankfurt würden am Rhein entlang umgeleitet und kämen bis zu 90 Minuten verspätet an, teilte die Bahn mit. Neben den Fernzügen waren zahlreiche Regionalzüge und S-Bahnen betroffen, die ganz ausfielen. Zwischen Hennef und Troisdorf fuhren Ersatzbusse. Die Bahn bat alle Reisenden, sich vor der Fahrt zu informieren, ob ihr Zug führt.

Quelle: n-tv.de