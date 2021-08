Eine Impfung bietet einen sehr guten Schutz gegen Covid-19, da sind sich Mediziner weitgehend einig. Doch auch Geimpfte können erkranken und landen auch im Krankenhaus - einige sogar auf der Intensivstation.

Rund jeder zehnte Corona-Patient in deutschen Krankenhäusern ist nach Angaben von Intensivmedizinern trotz Impfung erkrankt. "Aktuell haben wir in Nordrhein-Westfalen 12 bis 13 Prozent der Covid-Patienten in den Kliniken mit Impfschutz. Diese Quote dürfte auch der bundesweiten Quote entsprechen", sagte der Kölner Intensivmediziner Christian Karagiannidis von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) der Funke Mediengruppe.

Dass die in Deutschland zugelassenen Impfstoffe trotz hoher Wirksamkeit keinen 100-prozentigen Schutz gegen eine Erkrankung bieten, war bereits bekannt. Erkrankungen trotz Impfungen waren also zu erwarten. Es hieß aber oftmals, die Impfung schütze vor einem schweren Verlauf von Covid-19. Das gilt auch bei der aggressiveren Delta-Variante weiterhin für die meisten Patienten, allerdings nicht für alle, wie die DIVI-Zahlen bestätigen.

Die Mehrheit werde auf den Normalstationen behandelt, einzelne Fälle gebe es aber auch auf den Intensivstationen, sagte Karagiannidis. "Hier liegt die Zahl derzeit im unteren einstelligen Bereich." Bei diesen vereinzelten Fällen handele es sich etwa um Patienten mit einer eingeschränkten Immunantwort, zum Beispiel in Folge einer medikamentösen Dämpfung des Immunsystems. "Wichtig ist es deshalb, dass jetzt insbesondere den Patienten, die ein gedämpftes Immunsystem haben, eine dritte Impfdosis als Booster angeboten wird", erklärte der Kölner Mediziner. Karagiannidis sagte, dass das DIVI-Intensivregister künftig auch Angaben über den Impfstatus der Covid-Patienten auf den Intensivstationen erheben und veröffentlichen werde.

Aktuell liegen gut 600 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion auf deutschen Intensivstationen, beatmet werden etwa 280 von ihnen. Rund 4500 Intensivbetten sind derzeit noch frei. In den Hochzeiten der zweiten Welle im vergangenen Winter lagen in der Spitze bis zu 5700 erwachsene Menschen auf den Intensivstationen. Das waren also fast zehnmal mehr als heute, doch seit Ende Juli steigen die Zahlen wieder.