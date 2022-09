Waldbrand in Kalifornien verwüstet 1600 Hektar Land

Zwei Tote, Tausende evakuiert Waldbrand in Kalifornien verwüstet 1600 Hektar Land

Angefacht durch extreme Trockenheit und eine Hitzewelle wütet in Kalifornien seit Montag ein Großbrand. Zwei Menschen kommen ums Leben, Tausende Häuser müssen geräumt werden. Die Eindämmung des Feuers geht bisher nur langsam voran.

Ein sich rasch ausbreitender Waldbrand im US-Bundesstaat Kalifornien hat zwei Todesopfer gefordert - Tausende Menschen sind auf der Flucht vor den Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein weiterer Mensch mit Brandverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Demnach wurden mehr als 3000 Häuser evakuiert, Schulen wurden geschlossen.

Das sogenannte "Fairview"-Feuer war am Montag in der Nähe der Ortschaft Hemet südöstlich von Los Angeles ausgebrochen und hat bereits mehr als 1600 Hektar Land verwüstet. Der Brand habe "sich sehr schnell ausgebreitet, bevor die Feuerwehr vor Ort sein konnte", schrieb ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr bei Twitter. Rund 265 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Bis Dienstagabend konnten jedoch nur fünf Prozent des Feuers eingedämmt werden.

Die Ursache des Brandes ist bislang nicht bekannt. Der Energieversorger Southern California Edison meldete zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers "Stromkreisaktivitäten" in dem Gebiet. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit bereits hohe Geldstrafen zahlen müssen, nachdem festgestellt worden war, dass seine Anlagen die Ursache für - teils tödliche - Waldbrände in Kalifornien gewesen waren.

In Kalifornien herrscht derzeit eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 43 Grad, die noch bis Donnerstag anhalten soll. Der Westen der USA leidet seit zwei Jahrzehnten unter einer verheerenden Dürre, die, kombiniert mit der Hitze, Waldbrände begünstigt. Erst vergangene Woche hatte ein Waldbrand im Hinterland von Los Angeles mehrere Tausend Hektar Land zerstört.