Als Rebecca Roberts und ihr Partner erfahren, dass sie Eltern werden, sind sie restlos glücklich. Doch dann passiert das beinahe Unmögliche: Das Paar zeugt kurze Zeit später ein weiteres Kind und bekommt so die ungewöhnlichsten Zwillinge der Welt.

Unglaublich, aber wahr: In Großbritannien wird eine Frau schwanger, obwohl sie bereits ein Kind im Bauch trägt. Mehr als ein Jahr lang versuchen Rebecca Roberts und ihr Partner eine Familie zu gründen. Dann geht ihr Wunsch endlich in Erfüllung. Nach dem ersten Ultraschall-Termin sind die beiden außer sich vor Glück: Die 39-Jährige wird Mutter. Doch auf die Freude folgt der Schock: Beim dritten Ultraschall fünf Wochen später entdeckt der Arzt ein weiteres, kleineres Baby in Roberts Bauch auf. "Der Arzt sah mich an und sagte: 'Wissen Sie, dass Sie Zwillinge erwarten?'", erzählt Roberts der "Washington Post".

Das Erstaunliche daran: Die Babys sind keine "normalen" Zwillinge. Bei Rebecca wird eine sogenannte Superfötation diagnostiziert. Das bedeutet, dass das zweite Baby erst Tage - oder gar Wochen - nach dem ersten gezeugt wurde. Normalerweise kommt das Phänomen nur im Tierreich vor, in extrem seltenen Fällen aber auch bei Menschen. Laut einem Bericht, der 2008 im "European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology" veröffentlicht wurde, waren zu dem Zeitpunkt weltweit weniger als zehn Fälle des Phänomens bekannt. Roberts spricht auf ihrer Instagramseite von nur "14 dokumentierten Fällen weltweit".

Allerdings ist es äußerst ungewöhnlich, dass beide Kinder gesund zur Welt kommen. RTL berichtet unter Berufung auf einen Artikel der britischen "Metro", dass das zweite, jüngere Baby die Schwangerschaft in den meisten Fällen nicht überlebt.

Doch Roberts hat großes Glück. Am 17. September 2020 kommt Noah, das erste Baby, zwei Minuten vor Rosalie per Kaiserschnitt zur Welt. Noah ist groß und stark, Rosalie deutlich kleiner und leichter. Der Junge muss nach der Geburt für drei Wochen in der Klinik zur Beobachtung bleiben, das Mädchen sogar ganze 95 Tage. Mittlerweile geht es den Zwillingen gut und sie sind endlich zu Hause. Jetzt können Roberts und ihr Partner die Elternschaft in vollen Zügen genießen.