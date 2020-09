Im Januar entdeckten Ermittler in Panama ein Grab mit den Überresten einer schwangeren Frau und von sechs Kindern. Nun finden sie in derselben Region ein weiteres Massengrab. Wie viele Leichen dort begraben sind, ist noch unklar. Die Spur führt wieder zu einer Sekte, die Kinder misshandelt haben soll.

In Panama ist ein zweites Massengrab entdeckt worden, das mit einer Sekte in Verbindung gebracht wird. Das geheime Grab befinde sich ebenfalls in der schwer zugänglichen und von Indigenen bewohnten Region Ngäbe Buglé, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zur Zahl der Leichname in dem Grab sowie zum Geschlecht der Toten ließen sich noch keine Angaben machen, erklären die Ermittler. Die Ausgrabungen seien noch im Gange.

Vor der Entdeckung des neuen Massengrabes hatten die Behördenmitarbeiter nach Angaben eines Ermittlers zehn Stunden lang durch die Berge marschieren müssen. Bereits im Januar hatten Ermittler ein derselben Sekte zugeschriebenes Grab in Ngäbe Buglé entdeckt. Darin befanden sich die Überreste einer schwangeren Frau und von sechs Kindern. Die Köpfer trugen Spuren von Schlägen und Verbrennungen.

Die Behörden nahmen seit vergangenem Jahr insgesamt fünf Verdächtige im Zuge der Ermittlungen gegen die Sekte mit dem Namen La Nueva Luz de Dios (Das neue Licht Gottes) fest, darunter deren Anführer. Die Staatsanwaltschaft löste die Sekte wegen des Vorwurfs der Misshandlung von Minderjährigen auf.

Die Sektenmitglieder hätten versucht, ihre Gefangenen einer Gehirnwäsche zu unterziehen, erklärten die Behörden. Drei Minderjährige wurde nach ihren Angaben aus den Händen der Sekte befreit.