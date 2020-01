Das Coronavirus breitet sich rasant aus. China bestätigt Dutzende Tote und 830 Infizierte - rund 200 Fälle mehr als noch am Vortag. Die Regierung stellt Millionen Menschen kurz vor dem chinesischen Neujahrsfest unter Quarantäne.

Der neuen Lungenkrankheit in China sind sieben weitere Menschen zum Opfer gefallen. Insgesamt sind demnach nun 25 Todesfälle durch Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, wie Chinas Nationale Gesundheitsbehörde mitteilte.

Die Zahl der bekannten Infektionen stieg im Vergleich zum Vortag von 644 auf 830 Fälle an. Bei weiteren 1072 Krankheitsfällen bestehe der Verdacht, dass sie durch das Virus ausgelöst worden sein könnten. Diese Fälle würden noch untersucht.

Im Kampf gegen die Krankheit hatte China am Donnerstag rund 20 Millionen Menschen praktisch unter Quarantäne gestellt. Die Behörden riegelten die 11-Millionen-Metropole Wuhan ab, in der die meisten Fälle aufgetreten sind. Auch in der Millionenstadt Huanggang und der Stadt Lichuan wurden die Verkehrsverbindungen ins übrige Land weitgehend gekappt. In der Hauptstadt Peking wurden Großveranstaltungen zum chinesischen Neujahrstag am kommenden Samstag abgesagt und die Schließung mehrerer Touristenattraktionen angeordnet.

Japan hat derweil den zweiten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Es handele sich um einen Reisenden, der aus der chinesischen Stadt Wuhan komme, teilte das japanische Gesundheitsministerium mit. Der Mann befinde sich derzeit im Krankenhaus.