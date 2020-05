Die Unfallstelle in Frankfurt war auch am Morgen noch gesperrt.

Der Lokführer leitet noch eine Notbremsung ein, doch es ist zu spät: Eine Regionalbahn in Frankfurt kollidiert mit einer jugendlichen Fußgängerin, einem Auto und einem Radfahrer. Sie hatten mit der Durchfahrt des Zuges nicht gerechnet.

Eine geöffnete Schranke an einem Bahnübergang in Frankfurt am Main hat eine 16 Jahre alte Fußgängerin das Leben gekostet. Der Lokführer einer Regionalbahn leitete am Donnerstagabend zwar eine Notbremsung ein, konnte aber den Zusammenstoß mit der Fußgängerin, einem Auto und einem Radfahrer nicht verhindern, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die 50 Jahre alte Autofahrerin und der 52 Jahre alte Radfahrer wurden schwer verletzt. Die Zugfahrgäste blieben unverletzt. Der Lokführer erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus. Der Zug war in Richtung Frankfurt-Innenstadt unterwegs gewesen.

Nach dem schweren Unfall im Stadtteil Nied dauern die Ermittlungen an. "Heute Morgen werden die Ermittler der Bundespolizei die Unfallstelle anschauen und Befragungen von Zeugen sowie technische Überprüfungen durchführen, um festzustellen, warum die Schranke offen war", erklärte Ralf Ströher, Sprecher der Bundespolizei Frankfurt. Die Unfallstelle sei weiterhin gesperrt.