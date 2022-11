Bayern und Baden-Württemberg machen den Anfang: Ab heute müssen sich Corona-Infizierte nicht mehr in Isolation begeben. Auch andere Bundesländer beraten bereits über ein Auslaufen der Schutz-Maßnahme. Gesundheitsminister Klaus Holetschek warnt jedoch vor Übermütigkeit.

Von diesem Mittwoch an müssen sich Corona-Infizierte in Bayern und Baden-Württemberg nicht länger isolieren. "An die Stelle der Isolationspflicht treten verpflichtende Schutzmaßnahmen für positiv Getestete", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek von der CSU. Für sie gälten fortan unter anderem eine Maskenpflicht sowie Betretungs- und Tätigkeitsverbote etwa in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.

Im benachbarten Baden-Württemberg gilt für Infizierte künftig eine fünftägige Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung, wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart mitteilte. "Die Aufhebung der Absonderungspflicht ist aus infektiologischer Sicht derzeit vertretbar", sagte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha von den Grünen.

Auch Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt hat die angekündigte Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte begrüßt. Angesichts der zurückgehenden Infektionszahlen und überwiegend milden Krankheitsverläufen sei der Schritt medizinisch vertretbar, sagte er der "Rheinischen Post". Das zeigten auch Erfahrungen anderer europäischer Länder, die diesen Schritt bereits gegangen seien. "Isolationspflichten sind weitreichende freiheitseinschränkende Maßnahmen, die zum jetzigen Zeitpunkt unverhältnismäßig sind."

Holetschek betonte jedoch: "Grundsätzlich gilt: Wer krank ist und Symptome hat, sollte wie bisher auch zu Hause bleiben und sich krankschreiben lassen". Bayern, Baden-Württemberg sowie Hessen und Schleswig-Holstein hatten vergangene Woche "zeitnah" neue Regelungen angekündigt.

In Hessen ist der genaue Zeitpunkt für diesen Schritt noch offen. Zur Umsetzung sei eine neue Verordnung nötig, teilte eine Sprecherin des Sozialministeriums in Wiesbaden auf Anfrage mit. "Die Details und damit auch der zeitliche Ablauf werden derzeit in der Landesregierung beraten." In Schleswig-Holstein entfällt die Isolationspflicht voraussichtlich am Donnerstag.