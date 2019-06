Großeinsatz am Fleesensee Zwei "Eurofighter" in MV abgestürzt

Über der Müritz-Region sind zwei "Eurofighter" kollidiert und zu Boden gestürzt. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Die Piloten konnten sich nach Angaben der Luftwaffe per Schleudersitz retten. Wo sie sind, ist unklar.

Zwei "Eurofighter" der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Das teilte die Luftwaffe mit. Eines der beiden Flugzeuge stürzte nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin nahe der Ortschaft Jabel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in ein Waldstück. Das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt. Die beiden Orte sind rund zehn Kilometer voneinander entfernt.

Zu möglichen Opfern ist noch nichts bekannt. Beide Piloten konnten den Schleudersitz betätigen, wie die Luftwaffe mitteilte. Ein dritter "Eurofighter"-Pilot, der neben den anderen flog, habe die Kollision beobachtet und zwei Fallschirme zu Boden gehen sehen, twitterte die Luftwaffe. Einen der Piloten konnten die Rettungsmannschaften vor Ort inzwischen lebend finden.

Beide Maschinen gehörten zum Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff", das in Laage bei Rostock stationiert ist. Landesinnenminister Lorenz Caffier wird an die Unglücksstelle fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, wie sein Sprecher sagte. Ob die Flieger bewaffnet waren, ist noch nicht geklärt.

Wie "Ostseewelle" online schreibt, berührten sich die beiden Luftwaffenjets kurz vor 14 Uhr in der Luft. Danach sollen zwei Feuerbälle nördlich des Fleesensees zu Boden gestürzt sein. Als Folge dessen sollen Waldbrände ausgebrochen sein.