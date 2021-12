Vor Bornholm ist die See um die Jahreszeit rau.

Zusammenstöße auf See sind an der schwedischen Südküste selten. Nun aber fahren ein dänisches und ein britisches Frachtschiff in der Ostsee ineinander. Ein Schiff kentert, die Rettungskräfte suchen im Wasser nach Überlebenden.

In der Ostsee sind zwei Frachtschiffe kollidiert. Der Vorfall habe sich in dem Seegebiet zwischen der dänischen Insel Bornholm und der südschwedischen Küstenstadt Ystad ereignet, berichtet der schwedische TV-Sender SVT unter Berufung auf die schwedische Schifffahrtsbehörde.

Bei den Schiffen handelt es sich dem Bericht zufolge um ein dänisches und ein britisches. Nach Angaben der dänischen Armee ist eines der beiden gekentert. Es sollen sich zwei Menschen an Bord befunden haben.

"Wir wissen nicht, was passiert ist", wird Jonas Franzen, der Sprecher der schwedischen Schifffahrtsbehörde, von SVT zitiert. Eine Rettungsmission mit schwedischen und dänischen Einsatzkräften habe begonnen.

"Die Rettungskräfte haben Schreie im Wasser gehört", sagte Franzen im schwedischen TV. "Das Wichtigste ist, Leben zu retten."

Nach Angaben der Deutschen Welle hat sich der Zusammenstoß in schwedischen Hoheitsgewässern ereignet. Demnach ist der dänische Frachter gekentert. "Das britische Schiff ist nicht in Not und hilft bei der Rettungsmission", sagt Schifffahrtssprecher Franzen im deutschen Auslandsrundfunk. Die Schiffe sollen 90 beziehungsweise 55 Meter lang sein.

Zusammenstöße in der Region sind selten. Die Wasserstraße zwischen Ystad an der schwedischen Südspitze und Bornholm ist fast 90 Kilometer breit.