Normalerweise sind Zoobesuche bei Kindern äußerst beliebt. Dass man manchem Tier allerdings nicht zu nahe kommen sollte, erlebt auch ein zweijähriges Mädchen in Florida. Sie begegnet einem riesigen Nashorn - und gerät in eine höchst gefährliche Situation.

Viele Familien kennen das: Sehen die Kinder im Zoo spannende Tiere, gibt es kein Halten mehr. Da werden sich die Nasen platt gedrückt und auch Hände weit ausgestreckt, um Tiere zu streicheln. Das kann allerdings auch schiefgehen, wie ein aktueller Fall aus Florida zeigt. Ein zweijähriges Mädchen wird dabei lebensgefährlich verletzt.

Das Kind fällt im Brevard Zoo in das Gehege der weißen Nashörner, wie das Online-Magazin Click Orlando berichtet. Es ist eine höchst gefährliche Situation, denn das Kind berührt bei seinem Sturz auch die Schnauze eines Nashorns. Wie sich das Kind aber genau verletzte, erklären weder der Zoo, noch die Angehörigen.

Laut Augenzeugen soll das Mädchen zwischen die Absperrstangen hindurchgefallen und so ins Gehege gestolpert sein. Die umstehenden Menschen alarmieren sofort die Rettungskräfte. Der Vater der Zweijährigen rettet seine Tochter eigenhändig aus dem Gehege und bringt sie sofort zum heran eilenden Krankenwagen.

Nach Angaben der Ärzte des Arnold Palmer Children's Hospital in Orlando kämpft die Zweijährige nun ums Überleben. Der Zoo bedauert den Unfall und erklärte, dass es seit 2009 keinen solchen Zwischenfall gegeben habe. Ein Sprecher gab zudem an aber, dass das Nashorn in keiner Weise bestraft werden soll. Der Brevard Zoo will die Sicherheitsvorkehrungen nun aber genau überprüfen.

Insgesamt beherbergt der Zoo vier weiße Nashörner - zwei Männchen und zwei Weibchen. Das Kind nahm an einer sogenannten Hands-on experience teil, die allerdings nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet ist.