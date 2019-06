Zwei Kampfflugzeuge stoßen bei Luftkampfübungen in Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Beide Piloten lösen den Schleudersitz aus. Doch nur einer von beiden überlebt das Unglück.

Bei der Kollision zweier "Eurofighter" in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Pilot gestorben. Das bestätigte das Polizeipräsidium Neubrandenburg n-tv.de. Weitere Details wollte eine Polizeisprecherin nicht nennen.

Gegen 14 Uhr waren die Maschinen der Luftwaffe in der Nähe des Fleesensees in der Mecklenburgischen Seenplatte in der Luft kollidiert und abgestürzt. Nach Angaben eines Luftwaffensprechers berichtete der Pilot eines dritten Kampfjets, der neben den Piloten flog und an einer Übung teilnahm, dass die Piloten der Unglücksmaschinen mit ihren Fallschirmen zu Boden gingen, nachdem sie ihre Schleudersitze betätigt hatten.

In der Region läuft derzeit ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften, wie die Polizei Neubrandenburg mitteilte. Autofahrer werden gebeten, den Unglücksort weiträumig zu umfahren. Die nach dem Absturz ausgebrochenen Brände sind inzwischen gelöscht. Dies teilten eine Sprecherin des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte und die Bürgermeisterin der Gemeinde Nossentiner Hütte, Birgit Kurth, gut zwei Stunden nach dem Unglück mit.

Häuser wurden bei dem Absturz der "Eurofighter" offenbar nicht beschädigt. Kurth berichtete von einzelnen Trümmerteilen auf dem Sportplatz und dem Friedhof von Nossentiner Hütte. Menschen oder Häuser wurden nach ihren Worten aber nicht getroffen. Wie die Sprecherin der Polizeiinspektion Neubrandenburg, Diana Mehlberg, im Gespräch mit n-tv sagte, sind nach jetzigem Stand keine Personen durch herabfliegende Teile verletzt worden.