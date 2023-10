Über 513.000 Palästinenser sind in UN-Einrichtungen im Gazastreifen untergebracht. Das UN-Flüchtlingshilfswerks für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) warnt vor zunehmenden Gesundheitsrisiken in den Behelfsunterkünften. Diese seien überfüllt, die Vorräte an Lebensmitteln, Trinkwasser und Hygieneartikeln seien knapp. "Die katastrophalen Bedingungen, die durch kriegsbedingte Traumata noch verstärkt werden, haben zu Spannungen unter den Binnenvertriebenen in den Unterkünften geführt", erklärt die Organisation.

+++ 04:10 Sunak reist heute nach Israel +++

Der britische Premierminister Rishi Sunak wird heute zu einem Kurzbesuch in Israel erwartet. Er will unter anderem Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Präsident Izchak Herzog treffen, teilt sein Büro mit. Danach plant er im Rahmen seiner zweitägigen Reise Besuche in anderen Hauptstädten der Region. Ziel sei es, auf diplomatischen Weg eine Ausweitung der Kämpfe zu verhindern. Sunak wolle zudem darauf drängen, dass so schnell wie möglich humanitäre Hilfe in den Gazastreifen geliefert wird.

+++ 02:56 Bericht: Palästinenser im Westjordanland von Siedlern getötet +++

Siedler sollen im Westjordanland einen Palästinenser getötet haben. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah laut der Nachrichtenseite Ynet mitteilt, starb der 21-jährige in der Nähe des Dorfes Dura al-Qara im zentralen Westjordanland durch Schüsse von Siedlern. Zuvor waren zwei Jugendliche nach palästinensischen Angaben bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten in der Nähe der Stadt Ramallah getötet worden.

+++ 02:15 Ägypten will Rafah "dauerhaft" für Hilfslieferungen öffnen +++

Ägypten kündigt einen "dauerhaften" Zugang für Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen an. "Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und US-Präsident Joe Biden haben sich auf eine dauerhafte Lieferung von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen über den Rafah-Grenzübergang geeinigt", erklärt Präsidentensprecher Ahmed Fahmy ohne einen Zeitpunkt für einen möglichen Beginn der Lieferungen zu nennen. Israel hatte zuvor erklärt, die zunächst blockierten Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuzulassen.

+++ 01:36 Israels Armee greift Hisbollah-Ziele an +++

Das israelische Militär greift nach eigenen Angaben erneut Stellungen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon an. Einige israelische Granaten seien am Rande von Feldern nahe der Grenze eingeschlagen, heißt es aus libanesischen Sicherheitskreisen. Zuvor hatte die israelische Armee bereits mitgeteilt, "Terroristen" hätten eine Panzerabwehrrakete auf eine israelische Gegend nahe der Grenze zum Libanon abgefeuert. Das israelische Militär habe mit Artilleriebeschuss reagiert. Zudem sei die Terrorinfrastruktur der Hisbollah angegriffen worden.

+++ 00:54 UN-Nothilfekoordinator: Brauchen 100 Hilfs-LKW am Tag +++

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths fordert "konsequente" Hilfen für den Gazastreifen. Hundert LKW mit humanitärer Hilfe müssten pro Tag die Grenze zwischen Ägypten und dem palästinensischen Gebiet passieren, sagt Griffiths dem Sender CNN Europe. Er spricht von "unglaublich detaillierten Verhandlungen" mit den Beteiligten, um die Modalitäten für die Einreise und die Verteilung der Hilfsgüter zu vereinbaren.

+++ 00:39 Tausende bei pro-palästinensischer Demonstration in Athen +++

Rund 10.000 Menschen nehmen am Abend im Zentrum der griechischen Hauptstadt Athen an einer pro-palästinensischen Demonstration teil und skandieren "Freiheit für Palästina". Die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) und palästinensische Organisationen in Griechenland hatten zu der Versammlung aufgerufen. Als sich einige Dutzend Demonstranten lösen, um eine Kundgebung vor der israelischen Botschaft anzugreifen, setzt die Polizei Tränengas ein und treibt die Randalierer auseinander.

+++ 00:20 Biden wird Ansprache an die Nation halten +++

Angesichts der Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine will sich US-Präsident Joe Biden in einer seltenen Ansprache aus dem Oval Office an die Nation wenden. Biden werde dort die Reaktion der USA auf die terroristischen Angriffe der Hamas gegen Israel und auf den anhaltenden Krieg Russlands gegen die Ukraine erörtern, teilt das Weiße Haus mit. Die Ansprache aus dem Amtszimmer des Präsidenten in der US-Regierungszentrale ist zur besten Sendezeit um 20 Uhr am Donnerstagabend (Ortszeit/Freitag 02.00 Uhr MEZ) vorgesehen.

+++ 00:02 Luftwaffe fliegt 19 weitere Menschen aus +++

Eine weitere Bundeswehrmaschine bringt Menschen aus Israel nach Deutschland zurück. Ein Airbus 350 mit 19 Passagieren sei in Köln gelandet, teilt das Einsatzführungskommando mit. Am frühen Mittwochmorgen war bereits ein Airbus A321 in Berlin gelandet. Er hatte den Angaben zufolge 68 deutsche Passagiere aus Israel zurückgebracht. Damit hat die Luftwaffe bisher mehr als 300 Menschen aus Israel nach Deutschland ausgeflogen.

+++ 23:37 Zwei weitere Hamas-Opfer in Kibbuz entdeckt +++

Mehr als eineinhalb Wochen nach dem Angriff der Hamas werden immer noch Opfer entdeckt. Im Kibbuz Niz Or finden Freisillige bei Aufräumarbeiten die verkohlten Leichen einer 80-Jähirgen und ihrer zwölfjährigen Enkelin. Die beiden waren in einem Schutzraum verbrannt. Die Angehörigen waren bislang davon ausgegangen, dass sie – wie zwei weitere Enkel der Getöteten – nach Gaza verschleppt wurden.

+++ 22:53 Biden: Ägypten will 20 Hilfs-LKW nach Gaza lassen +++

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi will laut seinem US-Kollegen Joe Biden den Grenzübergang Rafah von seinem Land in den Gazastreifen für etwa 20 Lastwagen öffnen. Diese würden humanitäre Güter in das Palästinenser-Gebiet bringen, sagt Biden. Der US-Präsident lobt Sissi, der bei den Gesprächen "sehr entgegenkommend" gewesen sei. Ein Sprecher des US-Präsidialamts sagt, die Lastwagen sollten in den kommenden Tagen losfahren. Zuvor müsse die Straße repariert werden.

+++ 22:25 Polizeigewerkschafter: "Widerliche Stimmung in Deutschland" +++

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert vor dem Hintergrund von Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen und antisemitischen Vorfällen ein konsequentes Handeln. "Wir brauchen schnelle Gerichtsverfahren und Urteile gegen die Krawallmacher", sagt der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er sprach von einer "absolut widerlichen Stimmung in Deutschland" und bezog sich damit auch auf die Angriffe auf Polizisten sowie den versuchten Brandanschlag auf eine jüdische Gemeinde in Berlin in der Nacht zum Mittwoch. "Alle Polizeien nehmen den Schutz jüdischer Einrichtungen und Menschen ernst und das ist auch bitter notwendig", betont Kopelke.

+++ 22:10 Britische Regierung warnt vor Reisen in den Libanon +++

Die britische Regierung gibt eine Reisewarnung für den Libanon aus. Wer sich bereits dort aufhalte, solle das Land verlassen, teilt das Außenministerium auf dem früher Twitter genannten Nachrichtendienst X mit.

+++ 21:57 Europäische Geheimdienste schätzen Klinik-Opferzahl auf zehn bis 50 +++

Bei dem Beschuss eines Krankenhausgeländes in Gaza sind nach Angaben aus europäischen Geheimdienstkreisen nicht hunderte, sondern dutzende Menschen getötet worden. "Es gibt nicht 200 oder gar 500 Tote, sondern eher ein paar Dutzend, wahrscheinlich zwischen zehn und 50", so eine die anonyme Quelle. Israel sei "wahrscheinlich nicht" für den Beschuss verantwortlich - darauf deuteten den Geheimdiensten vorliegende "ernsthafte Spuren" hin.

Frühere Ereignisse können Sie hier nachlesen.