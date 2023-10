Die russische Armee lässt anscheinend nicht von ihrem Angriff auf Awdijiwka nahe der ostukrainischen Großstadt Donezk ab. Die US-amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) meldet unter Berufung auf russische Militärblogger, dass die russischen Streitkräfte ihre Offensive derzeit nach schweren Verlusten pausieren. Unter Berufung auf ukrainische Quellen heißt es aber auch, dass Russland bereits neue Truppen zur ostukrainischen Industriestadt verlegt. Der ukrainische Generalstab teilte zuletzt mit, dass man an dem Frontabschied zueltzt bis zu 20 Angriffe täglich abgewehrt hat. Bei den Kämpfen soll Russland binnen 24 Stunden 900 Soldaten und 150 gepanzerte Fahrzeuge verloren haben.

+++ 04:59 Ukraine meldet heftige Kämpfe im Osten und Süden +++

Die heftigen Kämpfe zwischen der Ukraine und den russischen Invasoren dauern im Süden und Osten des Landes weiter an. Mehr als 60 feindliche Angriffe seien im Laufe des Tages unter anderem in den Frontabschnitten Kupjansk und Lyman im Osten abgewehrt worden, berichtet der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook. Selbiges gilt für Awdijiwka und Marjinka nahe Donezk sowie in der Stadt Saporischschja im Südosten abgewehrt worden. An der Front hätten 82 Kampfhandlungen stattgefunden, heißt es weiter. "Die operative Lage im Osten und Süden der Ukraine bleibt schwierig." Die Front ist rund 1000 Kilometer lang.

+++ 02:03 Explosionen erschüttern die Krim +++

Berichte und eine Videoaufnahme belegen eine Reihe von neuen Explosionen auf der Krim. Der "Kyiv Independent" berichtet unter Berufung auf den Telegram-Kanal "Crimean Wind", dass sich die Detonationen am Sonntagabend in der Bucht von Sewastopol ereignet haben. Demnach soll sich in der Region ein Treibstofflager befinden. Die Ukraine greift die von Russland annektierte Krim seit vielen Wochen regelmäßig an. Bei einem der größten Angriffe wurde am 22. September das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol zerstört. Dabei sollen ukrainischen Angaben zufolge 34 russische Offiziere getötet worden sein.

+++ 23:30 Selenskyj: Müssen jeden Tag 500 Meter vorrücken +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj appelliert an seine Streitkräfte, jeden Tag vorzurücken, um die russische Armee unter Druck zu setzen und der Welt zu beweisen, dass die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive weiter Fortschritte erzielt. "Wir benötigen die Hilfe von jedem, der kämpft", sagt Selenskyj in seiner Abendansprache. "Die Ukraine muss jeden Tag Fortschritte erzielen. Wir müssen russischen Angriffe abwehren, Besatzer töten und vorrücken. Einen Kilometer oder 500 Meter pro Tag. Mindestens. Wir müssen die Besatzer unter Druck setzen, um die ukrainischen Stellungen zu verbessern." Das gebe dem Land neue Kraft, sagt Selenskyj. "Und es motiviert die Welt, uns zu helfen."

+++ 21:59 Deutschland hilft Kiew mit 200 Millionen Euro beim Wiederaufbau +++

Deutschland sichert der Ukraine weitere Hilfe beim Wiederaufbau zu. Entwicklungsstaatssekretär Jochen Flasbarth teilt mit, dass er bei einem Besuch in Kiew und Mykolajiw weitere 200 Millionen Euro Unterstützung für Bildung, Gesundheitsversorgung und Trinkwasser sowie für den städtischen Wiederaufbau zugesagt habe. Das Entwicklungsministerium stellt somit nach eigenen Angaben für die zivile Unterstützung der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges 2022 insgesamt rund eine Milliarde Euro zur Verfügung. Bei seiner Reise in den vergangenen zwei Tagen sprach Flasbarth mit Regierungsvertretern, kommunalen Verbänden, Unternehmern und internationalen Partnern. Laut dem Staatssekretär kommt es darauf an, zentrale Wirtschaftszweige wie die Landwirtschaft zu erhalten, da die Menschen eine wirtschaftliche Perspektive und Jobs bräuchten.

+++ 21:28 Kooperation soll ausgebaut werden - Lawrow reist in den Iran +++

Russlands Außenminister Sergej Lawrow will an diesem Montag Angaben aus Moskau zufolge zu Gesprächen in den Iran reisen. An dem Treffen in Teheran sollen neben Lawrows iranischem Amtskollegen Hussein Amirabdollahian auch die Außenminister der Türkei, Georgiens, Armeniens und Aserbaidschans teilnehmen. Das teilt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, der Agentur Interfax zufolge mit. Thema werde unter anderem der kürzlich eskalierte Konflikt zwischen den Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach im Südkaukasus sein, heißt es. Auch die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna bestätigte das Treffen, bei dem es demnach außerdem um den Ausbau regionaler Zusammenarbeit gehen soll. Die russisch-iranische Kooperation auf wirtschaftlichem und militärischem Gebiet wird international immer wieder scharf kritisiert. So unterstützt die Islamische Republik nach westlichen Erkenntnissen Moskau mit sogenannten Kamikaze-Drohnen im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Teheran bestreitet dies. Von der Ukraine vielfach vorgelegte Teile abgeschossener Drohnen stammen aber aus iranischer Produktion.

+++ 20:47 Selenskyj: Ukraine braucht an jedem Tag Ergebnisse +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betont die Bedeutung der fortlaufenden Befreiung von russisch besetzten Gebiete seines Landes. Die Ukraine brauche täglich Ergebnisse - daher sei ein stetes Vorrücken an der Front wichtig. "Ob nur um einen Kilometer, ob um 500 Meter, aber jeden Tag vorwärts, um die ukrainischen Positionen zu verbessern, um Druck auf die Besatzer auszuüben", sagt Selenskyj bei seiner allabendlichen Ansprache. Demnach seien die Kämpfe um Awdijiwka und Marjinka nahe der ostukrainischen Großstadt Donezk aktuell besonders hart. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabes wurden an jedem dieser Frontabschnitte am Sonntag mehr als 20 russische Angriffe abgewehrt.

+++ 19:59 Training ukrainischer Soldaten an F-16 startet demnächst +++

Die erste Gruppe ukrainischer Piloten steht kurz vor dem Wechsel von F-16-Flugsimulatoren zu Kampfflugzeugen, sagt Luftwaffensprecher Jurij Ihnat laut Nachrichtenagentur Ukrinform in einer Fernsehansprache. "Wir gehen davon aus, dass die erste Gruppe von F-16-Piloten, die bereits heute in Flugsimulatoren trainiert, in naher Zukunft in das Cockpit eines Schulungs- und Kampfflugzeugs wechseln wird", sagt Ihnat. Die Piloten hätten "ihre Hausaufgaben gemacht" und das Trainingsprogramm schnell gemeistert, so der Sprecher. Die ukrainischen Piloten werden in Zentren in Rumänien und den USA an echten F-16-Maschinen trainieren, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie die Flugzeuge vor dem nächsten Frühjahr auf dem Schlachtfeld einsetzen werden, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bereits am 11. Oktober.

