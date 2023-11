Gaza-Stadt ist nach israelischen Angaben umzingelt. Nun beginnt der für die angreifende Partei gefährlichere Häuserkampf. Militärexperte Ralph Thiele schildert, wie Israels Truppen darauf vorbereitet sind - und warum sie sich im Zweifel dennoch darauf verlegen, ganze Häuser "einfach plattzumachen".

+++ 09:43 Tonaufnahme soll beweisen, dass Hamas Treibstoff unter Krankenhaus bunkert +++

Ein Militärsprecher der israelischen Streitkräfte hat eine Tonaufnahme veröffentlich, die beweisen soll, dass die radikalislamistische Hamas Treibstoffreserven unter anderem unter dem Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen lagert. Das abgefangene Telefonat soll sich am gestrigen Donnerstag ereignet haben, schreibt Daniel Hagari auf X dazu. Die zu hörende Stimme soll von einem Vertreter des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium stammen. Demnach bunkere die Organisation mehr als eine halbe Million Liter Treibstoff unter den Krankenhäusern.

+++ 09:14 Erdogan wirft Israel "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" vor +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erneut Kritik am Vorgehen Israels im Gazastreifen geäußert. "Seit genau 28 Tagen werden in Gaza Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen", sagt er. Der türkische Staatschef hat die islamistische Hamas bereits zuvor als Befreiungsorganisation bezeichnet und Israel "Barbarismus" vorgeworfen.

+++ 08:43 Israels Armee: Kommandeur von Hamas-Bataillon getötet +++

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den Anführer des Sabra-Tel al-Hawa battalion, Mustafa Dalloul, getötet. Er soll bei einem Luftangriff ums Leben gekommen sein. Nach Angaben des israelischen Militärs spielte Dalloul "eine Schlüsselrolle bei der Führung der Kämpfe gegen die IDF-Kräfte im Gazastreifen". Bei weiteren neuerlichen Angriffen seien "eine Reihe terroristischen Einheiten" bekämpft worden, die Panzerabwehrraketen und Sprengkörper eingesetzt hätten.

+++ 08:12 Irans Oberhaupt postet auf Hebräisch +++

Das staatliche und geistliche Oberhaupt des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, hat sich auf Hebräisch an die Israelis gewandt. Auf X wiederholt er einen Post, den er bereits am Mittwoch veröffentlicht hat. Darin behauptet er, dass die Israelis von ihrer Regierung angelogen würden. Weiter schreibt er, dass "das zionistische Regime verzweifelt und verwirrt" sei und dass "das zionistische Regime ohne die Hilfe der USA innerhalb weniger Tage lahmgelegt sein wird".

+++ 08:01 Blinken in Tel Aviv gelandet +++

US-Außenminister Antony Blinken ist zu erneuten Gesprächen in Israel eingetroffen. Er landete am Morgen in Tel Aviv. Blinken will sich bei seinem Besuch für den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen einsetzen. Geplant sind Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und die Teilnahme an einer Sitzung des Sicherheitskabinetts.

Ist gelandet: US-Außenminister Antony Blinken. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

+++ 07:46 Zahl der gefallenen israelischen Soldaten steigt auf 23 +++

Die israelische Armee meldet vier weitere im Gazastreifen gefallene Soldaten. Damit steigt die Zahl der gefallenen israelischen Soldaten seit der Ausweitung der Bodenoperationen im Gazastreifen am vergangenen Freitag auf 23.

+++ 07:27 Rund 100 Briten sollen Gazastreifen verlassen +++

Etwa 100 britische Staatsbürger sollen am heutigen Freitag den Gazastreifen am Grenzübergang Rafah zu Ägypten verlassen. Wie "Sky News" berichtet, habe die palästinensische Grenzbehörde in der Nacht eine Liste mit Namen veröffentlicht. Unter den 92 Namen sollen auch Verwandte des schottischen Regierungschefs Humza Yousaf sein.

+++ 06:52 VAE: Risiko einer weiteren Eskalation ist "real" +++

Die Vereinigten Arabischen Emirate warnen vor der Gefahr des regionalen Übergreifens des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. "Während wir weiter daran arbeiten, diesen Krieg zu stoppen, können wir die regionalen Auswirkungen und die Notwendigkeit, die überhitzte Situation abzukühlen, nicht ignorieren", sagt Noura al-Kaabi, Staatsministerin für auswärtige Angelegenheiten. Die Gefahr eines regionalen Übergreifens und einer weiteren Eskalation sei "real", ebenso wie das Risiko, dass extremistische Gruppen die Situation nutzten, um Ideologien zu verbreiten, die alle in einem Kreislauf der Gewalt gefangen hielten.

+++ 06:31 Erneute Reise: Blinken will Israel von Feuerpause überzeugen +++

Bei seiner erneuten Israel-Reise will US-Außenminister Antony Blinken die israelische Regierung Berichten zufolge von einer "kurzzeitigen Unterbrechung" der Militäreinsätze überzeugen. "Er wird unsere Unterstützung für das Recht Israels bekräftigen, sich im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht zu verteidigen und die Notwendigkeit erörtern, alle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung so gering wie möglich zu halten", heißt es vorab aus dem Außenministerium. Außerdem werde es um weitere humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen gehen. US-Präsident Joe Biden hat sich schon am Donnerstag für eine Feuerpause ausgesprochen.

+++ 06:02 Thailand hofft auf Iran-Hilfe bei Geiseln +++

Thailand bemüht sich in Kontakt mit dem Iran und anderen Regierungen um die Freilassung von 23 von der Hamas als Geiseln gehaltenen thailändischen Staatsbürgern. Der thailändische Außenminister Parnpree Bahiddha-Nukara sagte, der Iran, der mit der Hamas kommuniziert, habe seine Hilfe bei den Verhandlungen zugesagt.

+++ 05:30 Zentralrat verurteilt Schweigen von Islamverbänden +++

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, übt Kritik an der abwartenden Haltung vieler muslimischer Verbände nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. "Ich hätte mir gewünscht, dass die muslimischen Verbände Hamas ganz klar verurteilt hätten", sagt Schuster. "Von da haben wir leider sehr, sehr wenig gehört." Ähnlich hat sich Vizekanzler Robert Habeck geäußert.

+++ 05:00 Hisbollah-Chef will nach Hamas-Angriff sein Schweigen brechen +++

Der Generalsekretär der schiitischen Hisbollah im Libanon wird sich am Nachmittag zum ersten Mal seit Beginn des Kriegs an die Öffentlichkeit wenden. Im ganzen Land liefen im Vorfeld Vorbereitungen auf die mit Spannung erwartete Rede Hassan Nasrallahs. Diese könnte einen Wendepunkt einleiten. Angekündigt ist offiziell eine Gedenkzeremonie für die getöteten Hisbollah-Kämpfer. Aussagen Nasrallahs könnten aber auch darauf hinweisen, ob die Hisbollah-Miliz verstärkt in den Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas einsteigen wird.

+++ 04:17 Chiles Präsident wirft Israel bei Biden Völkerrechtsverstoß vor +++

Der chilenische Präsident Gabriel Boric hat nach eigenen Angaben im Gespräch mit US-Präsident Joe Biden auf Israels Verstoß gegen das Völkerrecht hingewiesen. "Es besteht kein Zweifel, dass die Reaktion unverhältnismäßig war und gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt", sagt Boric vor Reportern nach seinem Treffen mit Biden im Weißen Haus. "Die Angriffe der Hamas sind ungerechtfertigt und verdienen eine weltweite Verurteilung, aber auch die Reaktion der Regierung von Benjamin Netanjahu verdient unsere schärfste Verurteilung." Das Recht eines Staates, sich selbst zu verteidigen, habe Grenzen.

+++ 03:08 Palästinenser melden zwei Tote im Westjordanland +++

Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium bekannt gibt, ereignete sich der Angriff im Flüchtlingslager Dschenin. Ein Sprecher des israelischen Militärs erklärt, dass israelische Streitkräfte "derzeit Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen in dem Gebiet durchführen", ohne nähere Angaben zu machen.

+++ 02:22 USA suchen mit Drohnen nach Geiseln im Gazastreifen +++

Die USA fliegen zwei Insidern zufolge auf der Suche nach israelischen Geiseln mit Überwachungsdrohnen über den Gazastreifen. Die Drohnenflüge würden seit über einer Woche durchgeführt, so eine der mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die USA gehen davon aus, dass sich unter den mehr als 200 von den Hamas verschleppten Geiseln möglicherweise auch zehn Amerikaner befinden, deren Verbleib ungeklärt ist.

+++ 01:40 Israel hält Steuertransfer nach Gaza zurück +++

Israel will einen Transfer von Steuereinnahmen an die palästinensische Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland vornehmen, aber die für den von der Hamas regierten Gazastreifen bestimmten Mittel zurückhalten. Das israelische Kabinett erklärt, dass es auch Gelder zum Ausgleich von Stipendien einbehalten werde, die die palästinensische Autonomiebehörde an militante Palästinenser und deren Familien zahlt. Die palästinensische Autonomiebehörde, die sich in der Vergangenheit geweigert hat, gekürzte Steuerzahlungen zu akzeptieren, gibt keinen Kommentar ab.

+++ 00:32 Israel will Arbeiter aus dem Gazastreifen zurückschicken +++

Seit Kriegsbeginn in Israel festsitzende Arbeiter aus dem Gazastreifen sollen nach dem Willen der israelischen Regierung in das abgeriegelte Gebiet zurückgeschickt werden. Es sollen auch keine Palästinenser von dort mehr zum Arbeiten nach Israel kommen dürfen, beschließt das Sicherheitskabinett nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Vor dem Großangriff der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober war es üblich, dass Tausende Palästinenser mit Sondergenehmigungen nach Israel einreisen und dort arbeiten durften.

+++ 23:50 WHO beklagt mentale Gesundheitskrisen in Israel und Gaza +++

Der Terrorangriff der Hamas in Israel und Israels Gegenangriff im Gazastreifen haben laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weitreichende psychische Folgen bei den Menschen in der Region. "Alle in Gaza" würden psychosoziale Unterstützung benötigen, sagt Rik Peeperkorn, WHO-Repräsentant für die palästinensischen Gebiete. Er erinnerte daran, dass die mehr als zwei Millionen Einwohner von Gaza zuvor schon jahrelang von Konflikten und von Blockaden durch Israel belastet worden seien.

+++ 23:23 Innenpolitischer Streit in den USA blockiert Hilfe für Israel +++

Innenpolitischer Streit zwischen Demokraten und Republikanern im amerikanischen Parlament blockiert inmitten der Nahost-Krise Hilfen der USA für Israel. Das US-Repräsentantenhaus verabschiedet zwar einen Gesetzentwurf mit milliardenschwerer Unterstützung für Israel. Die Hilfen sind darin aber an Bedingungen geknüpft, was bei US-Präsident Joe Biden und seinen Demokraten wiederum auf vehementen Widerstand trifft. Die Gesetzespläne haben daher keine Chance, vom Senat verabschiedet zu werden und am Ende in Kraft zu treten.

+++ 22:32 Frankreich schickt zweiten Hubschrauberträger zur Gaza-Küste +++

Im Bemühen um die medizinische Versorgung Verletzter schickt Frankreich einen zweiten Hubschrauberträger an die Küste des Gazastreifens. Die "Dixmude" werde so ausgerüstet, dass sie in ein Krankenhaus-Schiff umgewandelt werden könne, sagt Verteidigungsminister Sebastien Lecornu dem Sender France Info. Frankreich hat bereits die "Tonnerre" ins östliche Mittelmeer entsandt. Laut Präsident Emmanuel Macron sollen damit Krankenhäuser in Gaza unterstützt werden. Doch die Aufgabe der beiden Schiffe ist Experten zufolge nicht klar, weil sie für eine große Zahl von Verletzten aus Gaza zu klein sind und der Sinn einer Verlegung von Patienten von Land auf See ohnehin als fraglich gilt. Lecornu erklärt, das Vorhaben befinde sich noch in der Planungs- und Abstimmungsphase mit den Behörden in Israel und Ägypten.

+++ 22:02 Gaza-Arzt: "Operationen werden ohne Anästhesie durchgeführt" +++

Ein leitender Kinderarzt im Gazastreifen warnt davor, dass die Krankenhäuser in dem abgeriegelten Küstengebiet bald zu "Friedhöfen" werden. Hussam Abu Safija, der leitende Kinderarzt im Kamal-Adwan-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen, sagt: "Wir tun unser Möglichstes, aber wir brauchen bessere medizinische Versorgung, sonst werden unsere Krankenhäuser zu Friedhöfen." Ärzte müssten primitive Mittel zur Versorgung der Patienten nutzen. "Einige Operationen werden ohne Anästhesie durchgeführt", sagt er. "Um die Wunden von verletzten Kindern zu säubern, musste ich mit Wasser vermischtes Chlor verwenden." Das Krankenhaus habe keine Schmerzmittel und Antibiotika mehr. Operationen würden mit Handylichtern durchgeführt.

+++ 21:13 Mehr als 70 US-Bürger aus Gaza ausgereist +++

Unter den heute aus dem Gazastreifen ausgereisten Ausländern und Palästinensern mit doppelter Staatsangehörigkeit sind nach Angaben der US-Regierung 74 Menschen mit amerikanischem Pass. Sie und Familienangehörige auf der ägyptischen Seite am Grenzübergangs Rafah angekommen, sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, in Washington. Diese Zahl sei aber nur eine Momentaufnahme - sie ändere sich in Echtzeit. Man hoffe, dass heute noch weitere Amerikaner ausreisen können. Bereits am Vortag seien fünf US-Staatsangehörige aus Gaza ausgereist.

+++ 20:43 Pentagon gegen Bidens Forderung nach einer Feuerpause +++

Das US-Verteidigungsministerium ist gegen eine Feuerpause im Gaza-Krieg. Eine solche würde den Hamas-Terroristen Zeit geben, sich neu zu formieren, sagt Pentagon-Sprecher Patrick S. Ryder gegenüber Journalisten. Präsident Biden hatte sich zuvor bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Minnesota für eine Feuerpause ausgesprochen. "Eine Pause bedeutet, Zeit zu geben, um die Gefangenen herauszuholen", so Biden.

