Der Chef der Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, weist einen Medienbericht über einen möglichen Verrat russischer Stellungen an die Ukraine zurück. Das sei "Unsinn", erklärt er in einer Audiobotschaft auf Telegram. Er habe auch nicht Kyrylo Budanow, den Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, in einem afrikanischen Land getroffen. Seit Beginn des Krieges sei er nicht mehr in Afrika gewesen, sagt Prigoschin und nennt die Idee eines Telefongesprächs mit Budanow lächerlich. Die "Washington Post" hat unter Berufung auf Dokumente des US-Geheimdienstes berichtet, Prigoschin habe dem ukrainischen Geheimdienst den Verrat russischer Stellungen im Gegenzug für einen Rückzug der ukrainischen Streitkräfte aus Bachmut angeboten. Die Ukraine habe das Angebot abgelehnt.

+++ 12:03 Selenskyj wartet auf Pro-NATO-Signal für Ukraine im Juli +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dringt auf eine zeitnahe Entscheidung über einen NATO-Betritt seines Landes beim Gipfel der Militärallianz. "Es ist an der Zeit, die größte Unsicherheit für die Sicherheit in Europa zu beseitigen - das heißt, eine positive politische Entscheidung über die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO zu treffen", sagt er in einer Videoansprache beim Kopenhagener Demokratiegipfel. "Das lohnt sich bereits beim Juli-Gipfel. Das wird ein rechtzeitiges Signal sein."

+++ 11:38 Norwegen bildet Tausende ukrainische Soldaten aus +++

Die norwegischen Streitkräfte werden 2023 rund 3200 ukrainische Soldaten ausbilden, teilt der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mit. Die Ausbildung wird sowohl in Norwegen als auch im Ausland stattfinden. Nach Angaben des Generalstabs haben der norwegische Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram und andere Beamte an einem Training von 100 ukrainischen Soldaten teilgenommen, das "einen starken Eindruck" hinterlassen hat. "Wir haben die Ukraine sowohl mit Material als auch mit Ausbildung unterstützt und werden dies auch weiterhin tun, solange es notwendig ist", wird Gram vom Generalstab zitiert. Norwegen hat im ersten Jahr der russischen Invasion 300 Millionen Dollar für die militärische Unterstützung der Ukraine bereitgestellt.

+++ 11:15 Linken-Chef Schirdewan: "Müssen für dauerhaften Frieden leider auch mit Putin sprechen" +++

Der Parteivorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, hält Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für notwendig, um den Krieg zu beenden. "Klar ist, dass dieser fürchterliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nur in einem tatsächlichen Frieden münden wird, wenn miteinander diplomatische Initiativen unternommen werden", sagt der Linken-Chef im ZDF-"Morgenmagazin". Es müsse verhandelt und klargemacht werden, dass der Krieg sofort enden müsse. "Dafür gilt es eben auch, leider in dieser Situation mit Wladimir Putin reden zu müssen." Beide Kriegsparteien lehnen Friedensgespräche derzeit aber ab. Schirdewan kritisiert zudem vor allem einen seiner Meinung nach zu einseitigen "militärischen Tunnelblick" der deutschen Bundesregierung, die mit immer weiter fortgesetzten Waffenlieferungen diesen Konflikt nicht beenden würde.

+++ 10:50 Russische Winteroffensive floppt total - Nur winziges Gebiet im Februar erobert +++

Zweifel am Erfolg der russischen Winteroffensive gibt es im Westen schon sehr lange. Nun scheinen Zahlen die Skepsis zu untermauern. Russland kann demnach im Februar, dem Monat, in dem es seine lang erwartete, neue Offensive startet, die von ihm kontrollierte Fläche in der Ukraine um weniger als 0,04 Prozent vergrößern, sagen Experten. Die US-Denkfabrik The Institute for the Study of War (ISW) teilt dem Business Insider mit, dass ihre Kartierungsdaten zeigen, dass Russland zwischen dem 31. Januar und dem 28. Februar nur 0,039 Prozent mehr Territorium in der Ukraine gewonnen habe. Dies entspricht einer Fläche von 233,94 Quadratkilometern. Russland muss die Eroberung dieses winzigen Gebiets allerdings mit dem Tod Tausender Soldaten und dem Verlust vielen Kriegsgeräts bezahlen.

+++ 10:28 Besuche Selenskyjs in Europa: Ungeduld wegen schleppender Panzerlieferungen? +++

Der Grund für den heutigen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Großbritannien könnte seine Ungeduld darüber zu sein, dass westliche Waffen nur langsam an die Ukraine geliefert werden, berichtet Sky News. Es wurden viele Zusagen gemacht, viele Versprechungen gemacht, vor allem in Bezug moderne Kampfpanzer. Die britischen Challenger-Panzer sind bereits in der Ukraine angekommen und werden zumindest schon in der Ausbildung eingesetzt. Aber andere Panzer, vor allem deutsche Leopard-Panzer, Abrams-Panzer aus Amerika, kommen nicht in ausreichender Menge in der Ukraine an. Daher scheinen die Ukrainer ungeduldig zu sein. Und sie sind möglicherweise besorgt, dass ihre geplante Gegenoffensive nicht wirklich beginnen kann, solange sie nicht alle diese Waffen bekommen.

+++ 10:05 Munz: Kreml gibt Hoffnung auf Rückzieher Berlins auf +++

Deutschlands neues Waffenpaket für die Ukraine dürfte Moskaus Hoffnung auf ein baldiges Ende der Ukraine-Unterstützung begraben, sagt Russland-Experte Rainer Munz. Da der Krieg in der Ukraine nicht auf absehbare Zeit zu gewinnen sei, stimme der Kreml die Bevölkerung auf ein neues Narrativ ein.

+++ 09:39 London: Attacke auf russischen Luftwaffenstützpunkt verunsichert Kreml +++

Bereits am 3. Mai wird der russische Luftwaffenstützpunkt Seshcha, 150 km nördlich der ukrainischen Grenze, von mehreren unbemannten Flugzeugen (UAVs) angegriffen. Das berichtet das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienstinformationen. Ein schweres Transportflugzeug vom Typ Antonow An-124 der russischen Militärischen Transportluftfahrt (VTA) sei dabei wahrscheinlich beschädigt worden. Seshcha ist ein Drehkreuz für Transportflugzeuge in Westrussland und soll eine wichtige Rolle bei der russischen Invasion der Ukraine gespielt haben. Russland nutze den Standort auch für den Start von Einweg-Angriffsdrohnen aus iranischer Produktion in Richtung Kiew, berichtet London. Die russische Führung werde daher besorgt darüber sein, dass die Luftverteidigung weiterhin gefährdet ist und wichtige strategische Anlagen wie die Lufttransport-Stützpunkte in Gefahr sind.

+++ 09:17 Bachmut: Ukraine mit Erfolgen - Russen bringen weitere Truppen in Außenbezirke +++

Das ukrainische Militär wertet den Vormarsch in Bachmut als den ersten Erfolg der Offensive zur Verteidigung der seit Monaten erbittert umkämpften Stadt im Osten des Landes. Der Einsatz gehe weiter, teilt der Kommandeur der Bodentruppen, Generaloberst Olexandr Syrskji, mit. "Der Vormarsch unserer Truppen Richtung Bachmut ist der erste erfolgreiche Offensiveinsatz zur Verteidigung der Stadt", erklärt er auf dem Telegram-Kanal des ukrainischen Militärs. "Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass wir auch unter solch extrem schwierigen Bedingungen vorrücken und den Feind vernichten können." Russland halte allerdings an seinem Plan fest, die Stadt weiterhin zu erobern. Dazu würden nun neue Angriffstruppen in die Außenbezirke der Stadt geschickt, teilt die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar auf Telegram mit.

+++ 08:52 Großbritannien liefert Ukraine Hunderte Kampfdrohnen +++

Großbritannien will der Ukraine zahlreiche Flugabwehrraketen sowie Hunderte Kampfdrohnen liefern. Die Drohnen hätten eine Reichweite von mehr als 200 Kilometern, teilt die Regierung in London anlässlich eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit.

+++ 08:36 Warum Selenskyj erst jetzt Berlin besucht +++

Erstmals seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine besucht Selenskyj Deutschland. Der Zeitpunkt der Reise sage viel über das Verhältnis zwischen Berlin und Kiew aus, erklärt Politikwissenschaftler Jäger. Hintergrund sei Deutschlands langjährige Russlandpolitik und das "Scholzen".

+++ 08:15 Selenskyj auf dem Weg nach London: Treffen mit Premier Sunak geplant +++

Der ukrainische Präsident reist heute nach London und wird sich dort mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak treffen. Das gibt Wolodymyr Selenskyj auf Twitter bekannt. Am vergangenen Wochenende reist Selenskyj zunächst nach Italien für Gespräche und eine Audienz bei Papst Franziskus, im Anschluss trifft er in Berlin unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz. Danach fliegt er nach Paris und trifft sich dort mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Sowohl Deutschland als auch Frankreich haben Selenskyj weitere militärische Unterstützung zugesagt.

+++ 07:49 Ukraine: Knapp 200.000 Russen seit Invasionsbeginn getötet +++

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs verlieren am Sonntag weitere 580 russische Soldaten in der Ukraine ihr Leben. Damit erreicht die von der Ukraine gemeldete Gesamtzahl russischer Opfer fast die Marke von 200.000. Zudem sei weiteres Kriegsgerät zerstört worden, darunter drei Panzer und elf gepanzerte Fahrzeuge. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Bei den Opferzahlen variieren die Angaben selbst unter westlichen Experten stark. Für Angaben über verlorenes russisches Kriegsgerät bietet das in den Niederlanden ansässige Portal Oryx einen Überblick.

+++ 07:25 ISW: Russische Drohnen sollen ukrainische Gegenoffensive stören +++

Russlands jüngste Drohnen- und Raketenangriffe zielen wahrscheinlich darauf ab, die Gegenoffensive der Ukraine zu stören, erklärt das US-Amerikanische Institute for the Study of War (ISW) in seinem aktuellen Bericht. Die jüngsten Angriffe richten sich gegen Kiew und "mutmaßliche ukrainische militärische Industrie- und Logistikeinrichtungen in tief gelegenen rückwärtigen Gebieten". Die Wahl der Ziele in Verbindung mit dem Einsatz von Shahed-Drohnen zur Überwindung der ukrainischen Luftabwehr deutet darauf hin, dass das Ziel der neuen russischen Luftkampagne die ukrainische Gegenoffensive ist. "Die mutmaßlichen Ziele und der begrenzte Charakter dieser Kampagne deuten darauf hin, dass sich die russischen Streitkräfte unmittelbar mit den derzeitigen ukrainischen Fähigkeiten zur Durchführung von Gegenoffensiven befassen." Allerdings gehen die Experten des Thinktanks davon aus, dass die ukrainischen Fähigkeiten dadurch im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht wesentlich eingeschränkt würden.

+++ 07:03 Tschechen spenden mehr als zwei Millionen Dollar für ukrainische Flugabwehr +++

In der Tschechischen Republik sind umgerechnet rund 2,3 Millionen US-Dollar für den Kauf von RM-70-Flugabwehrkanonen für die Ukraine gesammelt worden, berichtet die Initiative "Geschenk für Putin". Wann diese angeschafft und an die Ukraine übergeben werden können, ist unklar.

+++ 06:37 Russland verbietet Kollaborateuren offenbar Flucht aus besetzten Gebieten +++

Die russischen Invasoren verbieten einem großen Teil der Kollaborateure, die besetzten Gebiete zu verlassen. Dies berichtet das Zentrum für Nationalen Widerstand. "Kollaborateure in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Cherson fliehen in Massen in die Russische Föderation. Unter ihnen mache sich Panikstimmung breit, und viele von ihnen hätten das Gebiet der Ukraine bereits verlassen, heißt es weiter. "Gleichzeitig hat die Führung der Besatzungsverwaltung einem großen Teil der Kollaborateure die Ausreise verboten", so das Nationale Widerstandszentrum in einer Erklärung.

+++ 06:10 China schickt Sondergesandten für "politische Lösung" nach Europa +++

China wirbt um eine Lösung im Ukraine-Konflikt. Chinas Sonderbeauftragter für eurasische Angelegenheiten und ehemaliger Botschafter in Russland, Li Hui, werde am heutigen Montag seine Reise in die Ukraine, nach Russland und in andere europäische Städte antreten, um eine "politische Lösung" der Ukraine-Krise zu erörtern, teilt das chinesische Außenministerium mit. Auf der mehrtägigen Reise werde Li auch Polen, Frankreich und Deutschland besuchen.

+++ 05:49 G7 planen neue Handelssanktionen gegen Russland +++

Die Staats- und Regierungschefs der G7 planen auf ihrem Gipfel in Japan in dieser Woche Insidern zufolge eine Verschärfung der Maßnahmen gegen Russland. Sie sollen auf die Umgehung von Sanktionen durch Drittländer abzielen und Russlands künftige Energieproduktion und den Handel untergraben. US-Beamte gehen davon aus, dass die G7-Mitglieder ein allgemeines Exportverbot für Waren nach Russland aussprechen könnten, sofern sie nicht ausdrücklich davon ausgenommen sind. Dies wäre eine Umkehr des bisherigen Sanktionskonzepts, wonach der Verkauf aller Waren an Russland erlaubt ist, wenn diese nicht auf der schwarzen Liste stehen.

+++ 04:32 Russland will KSE-Vertrag aufkündigen +++

Russland will eigenen Abgaben zufolge aus dem Abrüstungsvertrag KSE aussteigen. "Der KSE-Vertrag steht aufgrund der veränderten Situation im Widerspruch zu unseren Sicherheitsinteressen. Diese offensichtliche Tatsache muss nun auch im Westen anerkannt werden", sagt der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow in einem Interview mit der Parlamentszeitung "Parliamentskaya Gazeta". Das russische Parlament werde am Montag entscheiden, wann der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) formell gekündigt wird. Der russische Präsident Wladimir Putin hätte dies am 10. Mai per Dekret verfügt. Das KSE-Abkommen sieht eine Begrenzung konventioneller Waffen wie Panzer und gepanzerter Fahrzeug beiderseits der früheren Systemgrenzen vor.

+++ 03:21 "Washington Post": Prigoschin wollte russische Truppen verraten +++

Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat laut einem Bericht der "Washington Post" (WP) der ukrainischen Regierung angeboten, die Positionen russischer Truppen preiszugeben. Die Zeitung beruft sich auf durchgestochene Dokumente des US-Geheimdienstes. Die Ukraine habe das Angebot abgelehnt. Prigoschin habe demnach sein Angebot über seine Kontakte zum ukrainischen Geheimdienst unterbreitet. Der Bericht stützt sich auf geheime US-Dokumente, die laut WP der Chat-Plattform Discord zugespielt wurden. Das US-Präsidialamt reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.

+++ 01:40 Frankreich sagt Ukraine Luftabwehrsystem zu +++

Frankreich stellt der Ukraine neue militärische Unterstützung in Aussicht. Neue Lieferungen würden vorbereitet, um die dringendsten und unmittelbarsten Bedürfnisse zur Stärkung der Verteidigung der Ukraine zu berücksichtigen, heißt es in einem gemeinsamen Statement, das der Élyséepalast veröffentlicht. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatten etwa drei Stunden bei einem Arbeitsabendessen in Paris zusammengesessen. Konkret heißt es aus dem Élyséepalast, dass Frankreich seine Bemühungen im Bereich der Luftabwehr fortführen und der Ukraine neuere Systeme zur Verfügung stellen werde. Kampfjets seien ein wiederkehrendes Thema, die Frage komme aber wohl etwas verfrüht. Vor der Lieferung eines Flugzeugs müsse man entsprechend ausgebildete Piloten haben.

+++ 00:14 Klingbeil: Deutschland sollte EU-Beitritt der Ukraine vorantreiben +++

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil spricht sich dafür aus, den Beitritt der Ukraine in die Europäische Union zu forcieren. "Natürlich gelten für einen ukrainischen EU-Beitritt die gleichen Bedingungen wie für alle anderen Länder, aber wir sollten dieses wichtige Anliegen vorantreiben", sagt Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deutschland komme dabei eine große Verantwortung zu. "Wir haben die Kraft, in Europa Dinge anzustoßen und zu beschleunigen." Die Ukraine ist seit vergangenem Sommer offiziell EU-Beitrittskandidat. Über Verhandlungen müssen die 27 EU-Staaten allerdings noch einstimmig entscheiden. Ein positives Votum soll es dann geben, wenn die Ukraine sieben Voraussetzungen erfüllt hat.

+++ 23:34 Selenskyj zu Paris-Besuch: Werde Freund Emmanuel treffen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht in seinem Besuch in Paris einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Beziehungen. "Paris. Mit jedem Besuch verbessern sich die defensiven und offensiven Fähigkeiten der Ukraine", scheibt Selenskyj auf Telegram zu seinem Abstecher in die französische Hauptstadt. "Die Beziehungen zu Europa werden stärker, und der Druck auf Russland wächst. "Ich werde mich mit meinem Freund Emmanuel (Macron) treffen", schreibt Selenskyj weiter. "Wir werden die wichtigsten Punkte der bilateralen Beziehungen besprechen."

+++ 22:13 Selenskyj trifft ukrainische Soldaten in Aachen +++

Mittlerweile ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Paris, doch zuvor hat er auf einem Stützpunkt der Bundeswehr in Aachen ukrainische Soldaten besucht, gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Nach einem Gespräch mit den Soldaten, die dort ausgebildet werden, überreichte Selenskyj einigen von ihnen Orden, wie der Präsident auf Telegram mitteilt. "Danke, Jungs, dass Ihr unser Land repräsentiert", schreibt Selenskyj. "Kommt zurück und macht unsere Armee auf dem Schlachtfeld noch schlagkräftiger." Ukrainische Soldaten werden seit einiger Zeit in mehreren europäischen Ländern an verschiedenen Waffensystemen ausgebildet.

+++ 21:49 Merz wertet Selenskyj-Besuch als Auftrag an Scholz +++

Der CDU-Vorsitzende und Unionsfraktionschef Friedrich Merz sieht im Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Deutschland und der Verleihung des Karlspreises an ihn auch einen Auftrag an Bundeskanzler Olaf Scholz. Merz sagt der Düsseldorfer "Rheinischen Post", Preisträger Selenskyj habe in Aachen eine starke Botschaft gesendet. "Und eine klare Aufforderung an den Bundeskanzler: Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen", so Merz. Zugleich betont Merz, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe "eine bewegende Laudatio" gehalten. Der CDU-Vorsitzende war bei der Verleihung in Aachen anwesend.

+++ 21:30 Frankreichs Premierministerin empfängt Selenskyj +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach seinem Deutschland-Besuch zu Beratungen in Paris eingetroffen. Auf einem Militärflughafen bei Paris empfangen ihn Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne sowie Außenministerin Catherine Colonna. Im Élyséepalast erwartet Staatschef Emmanuel Macron den ukrainischen Präsidenten zu einem Arbeitsabendessen. Macron werde die unerschütterliche Unterstützung Frankreichs für die Ukraine bekräftigen, teilt der Élyséepalast mit. In dem Gespräch zwischen Macron und Selenskyj soll es laut Élyséepalast um weitere militärische und humanitäre Unterstützung gehen. Auch eine langfristige Perspektive für einen Frieden in Europa könnte demnach Thema sein. Für Selenskyj ist es der zweite Besuch in Paris seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land.

Frankreichs Premierministerin Borne und der ukrainische Präsident Selenskyj.

+++ 21:02 TASS berichtet von heftigem Beschuss auf Donezk +++

Die von russischen Truppen kontrollierte Großstadt Donezk im Osten der Ukraine ist offenkundig unter schweren Artilleriebeschuss geraten. Die Stadt sei von hunderten Artilleriegranaten und Projektilen aus Mehrfachraketenwerfern getroffen worden, berichtet die russische Staatsagentur TASS unter Berufung auf örtliche Behörden. Über die Auswirkungen des Beschusses gibt es keine Angaben. Donezk liegt unmittelbar hinter den Frontlinien im Osten der Ukraine

