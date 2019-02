Im Dezember entschließt US-Präsident Trump im Alleingan der Abzug der US-Truppen aus Syrien. Die Entscheidung sorgt selbst bei engen Beratern für Unverständnis. Nun rudert das Weiße Haus zurück, zumindest ein kleines Stück.

Auch nach dem US-Truppenabzug aus Syrien sollen rund 200 US-Soldaten in dem Bürgerkriegsland die Stellung halten. Eine kleine Gruppe von "etwa 200" Soldaten solle zur "Friedenssicherung" für eine gewisse Zeit in Syrien bleiben, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders.

US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember einen vollständigen Abzug der rund 2000 in Syrien stationierten US-Soldaten angekündigt und damit Entsetzen bei Verbündeten wie auch teilweise im eigenen politischen Lager ausgelöst. Verteidigungsminister James Mattis kündigte seinen Rücktritt an, weil er die Entscheidung aus Respekt vor den US-Verbündeten nicht mittragen wollte.

Trump begründete den Schritt damals damit, dass der Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) "gewonnen" sei. Seither hat der US-Präsident seine Ankündigung zu dem Truppenabzug allerdings wieder stark relativiert. Der Abzug solle "vorsichtig" und "in angemessenem Tempo" erfolgen, hieß es später. Einen offiziellen Zeitplan legte er aber nicht vor. Verbündete Staaten wie auch Vertreter von Trumps Republikanern halten einen vollständigen Abzug für verfrüht. Sie fürchten ein Wiedererstarken des IS. Zudem wären die kurdischen YPG-Milizen, die an der Seite der USA gegen den IS kämpfen, nach dem Abzug schutzlos einem Angriff der Türkei ausgesetzt.