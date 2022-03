2016 haben ukrainische und US-Soldaten bereits bei der NATO-Übung "Rapid Trident" in Lwiw Seite an Seite gekämpft.

Kurz nach dem Einmarsch der russischen Truppen ruft der ukrainische Präsident Selenskyj eine Fremdenlegion ins Leben. Die Resonanz scheint riesig, allein aus den USA wollen Tausende Veteranen in den Krieg gegen Russland ziehen. Sie betrachten den Konflikt als gerecht - und als Möglichkeit, sich zu bedanken.

Seit gestern können Ausländer für die Ukraine in den Krieg ziehen. "Tritt der Internationalen Verteidigungslegion bei und hilf uns, die Ukraine, Europa und den Rest der Welt gegen die russischen Aggressoren zu verteidigen", schrieb der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook.

Wenig später, in einem weiteren Beitrag, teilte das ukrainische Militär zwei Links: Der erste führt auf eine Webseite des Außenministeriums. Dort können sich Freiwillige informieren, unter welchen Voraussetzungen sie der sogenannten Fremdenlegion beitreten können. Auf einer zweiten Webseite, die vom Verteidigungsministerium betrieben wird, können sie sich direkt anmelden. Und die "Internationale Legion der Ukraine", die Präsident Wolodymyr Selenskyj kurz nach dem russischen Einmarsch ins Leben gerufen hatte, scheint sich großer Beliebtheit zu erfreuen.

"Überall in den Vereinigten Staaten treffen sich kleinere Gruppen von Veteranen, um ihre Reise zu planen", schreibt die "New York Times" in einem Bericht über frühere US-Soldaten, die der Ukraine zu Hilfe kommen wollen. "Nach jahrelangen Versuchen, Demokratie in Regionen zu bringen, für die sich die meisten nicht im Geringsten interessiert haben, betrachten sie den Krieg in der Ukraine als gerechten Kampf. Sie wollen die Freiheit verteidigen", heißt es, "gegen einen vermeintlich simplen Feind: einen aggressiven Autokraten mit einer Armee, die viele Ziele bietet."

Gut und Böse klar verteilt

Einige US-Soldaten sind demnach bereits abgeflogen, um der ukrainischen Legion beizutreten. Ein zweifacher Irak-Veteran zum Beispiel, der mehrere Taschen voller Zielfernrohre, Helme und Schutzwesten mitnimmt, um sie vor Ort zu verteilen.

"Die Guten und die Bösen sind klar verteilt", sagt ein anderer Veteran in dem Bericht. "Vielleicht unterscheidet das die Ukraine von anderen Konflikten." Er schließt sich der Fremdenlegion nicht an, unterstützt aber andere in der Gruppe "Freiwillige für die Ukraine" dabei, die gefährliche Reise vorzubereiten. "Es war überwältigend", sagt er. "Es waren beinahe zu viele Menschen, die helfen wollten."

Wie viele Amerikaner dem Aufruf des ukrainischen Präsidenten folgen wollen, lässt sich nicht beziffern. Am vergangenen Donnerstag hatte Selenskyj in einem Video auf Telegram davon gesprochen, dass sich bereits 16.000 Freiwillige für die internationale Truppe angemeldet hätten. Eine Zahl, die zumindest die Hilfsbereitschaft der US-Veteranen zu übersteigen scheint.

"Ich möchte ihm auf diese Weise danken"

Die "Voice of America", das amerikanische Pendant der Deutschen Welle, meldet unter Berufung auf einen Vertreter der ukrainischen Botschaft in Washington, dass sich 3000 US-Amerikaner bereiterklärt haben, der Freiwilligenarmee beizutreten. Viele weitere Kämpfer hätten sich aus anderen Ländern gemeldet, heißt es. Die meisten stammen demnach aus früheren Sowjetrepubliken wie Belarus oder Georgien.

"Sie können mich hinschicken, wo immer sie mich brauchen", erklärt weiterer Irak-Veteran im amerikanischen Auslandsrundfunk. Er habe als Ausbilder gearbeitet, aber im Irak auch andere Soldaten ins Gefecht geführt.

Darunter auch einen Ukrainer, erklärt er, warum er die USA verlassen und in einen Krieg ziehen will. "Er hat die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, ist der Armee beigetreten und in den Irak gegangen." Dort habe er von seiner Heimat erzählt, sagt der jetzige Legionär. "Vielleicht kann ich in der Ukraine dabei helfen, seine Mutter zu beschützen oder seine kleine Schwester oder ihr Haus. Ich glaube, ich möchte ihm auf diese Weise dafür danken, dass er den Vereinigten Staaten gedient hat."