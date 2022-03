Die Ablehnung des russischen Angriffskriegs treibt massenhaft Menschen auf die Straße. Deutschlandweit kommt es auch heute zu mehreren Demonstrationen. Alleine in Hamburg solidarisieren sich Zehntausende mit der Ukraine.

In vielen deutschen Städten sind erneut Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. In Hamburg zogen Demonstranten durch die Innenstadt, um ein Zeichen für Solidarität mit dem Land zu setzen. Darunter waren Menschen unterschiedlicher Generationen, auch Kinder und Familien. Viele hatten Ukraine- und EU-Flaggen dabei.

Auf Plakaten waren Sprüche wie "Stop Putin stop war" oder "Frieden schaffen" zu lesen. Nach Polizeiangaben besuchten die Auftaktkundgebung bis zu 30.000 Menschen, an dem anschließenden Zug durch die Innenstadt beteiligten sich in der Spitze etwa 22.000 Menschen. Aufgerufen zu der Aktion hatten unter anderem die ukrainische Diaspora sowie die Jugendorganisationen mehrerer politischer Parteien und die Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Bis zur Schlusskundgebung habe es keine Zwischenfälle gegeben, hieß es von der Polizei.

Proteste in mehreren Städten

In München forderten laut Polizei rund 2000 Menschen mit einer Menschenkette vom ukrainischen zum russischen Konsulat ein Kriegsende. Einige Demo-Teilnehmer verlangten, dass der russische Präsident Wladimir Putin sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten müsse.

In Osnabrück setzten zahlreiche Menschen mit Friedensgebeten und einer Demonstration ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. In Düsseldorf startete eine Demonstration unter dem Motto "Zusammen gegen die russische Aggression". Für den Nachmittag war ein Friedensmarsch durch die Innenstadt geplant. In ganz Deutschland hatte es bereits in den vergangenen Tagen vielerorts Demos gegen den russischen Angriff auf die Ukraine gegeben.

Auch internationale kommt es zu Protesten gegen den Krieg. In Rom haben Zehntausende Menschen demonstriert. Die Menschen trugen eine riesige bunte Friedensfahne durch das Zentrum der italienischen Hauptstadt. Zur Kundgebung an der Piazza San Giovanni in Laterano kamen nach Angaben der Polizei geschätzt 25.000 Leute. Zeitweise seien insgesamt bis zu 40.000 unterwegs gewesen. Die Organisatoren des Netzwerkes für Frieden und Abrüstung forderten online in ihrem Aufruf eine Waffenruhe in der Ukraine. An der Friedensdemo beteiligten sich zahlreiche Verbände und Gewerkschaften.