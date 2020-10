In der Regionalhauptstadt Stepanakert steht ein Ladengeschäft nach Beschuss aserbaidschanischer Truppen in Flammen.

Im Konflikt um Berg-Karabach gerät bisher vor allem die Hauptstadt der Region Stepanakert unter Beschuss. Wenig später gibt es erstmals Gefechte in Gandscha: Armenische Truppen greifen die zweitgrößte Stadt Aserbaidschans an.

Im bewaffneten Konflikt um die Kaukasusregion Berg-Karabach ist die zweitgrößte Stadt Aserbaidschans nach Angaben aus Baku von armenischen Kräften unter Beschuss genommen worden. Wie das aserbaidschanische Verteidigungsministerium mitteilte, wurde die nordwestlich gelegene Stadt Gandscha angegriffen.

"Die aserbaidschanische Stadt Gandscha steht unter dem Beschuss armenischer Kräfte", teilte das Ministerium auf Twitter mit. Die Behörden der selbsternannten Republik Berg-Karabach erklärten ihrerseits, ihre Kräfte hätten einen Militärflughafen in Gandscha zerstört.

Kurz zuvor waren neue Angriffe auf die Hauptstadt Berg-Karabachs gemeldet worden. Am Morgen heulten in Stepanakert Alarmsirenen, kurz danach wurde die Stadt von Explosionen erschüttert, wie AFP-Reporter berichten. In der Nacht zum Sonntag brach die Stromversorgung in der Hauptstadt zusammen.

Unvollständige Opferzahlen

Die Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan um Berg-Karabach waren vor einer Woche neu entbrannt; es sind die heftigsten Kämpfe seit 1994. Berichte über Opferzahlen sind unvollständig, beide Konfliktparteien sprechen von tausenden getöteten Kämpfern aufseiten des Gegners.

Die ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan liefern sich seit Jahrzehnten einen erbitterten Konflikt um die Region im Südkaukasus, die mehrheitlich von Armeniern bewohnt wird. Die selbsternannte Republik Berg-Karabach wird international nicht anerkannt und gilt völkerrechtlich als Teil Aserbaidschans.