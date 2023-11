Die sogenannte Rainbow Bridge nahe der Niagarafälle verbindet die USA und Kanada. Nun kommt es dort zu einer Autoexplosion. Einem Bericht zufolge gehen Ermittler von einem versuchten "Terror-Anschlag" aus.

Die Explosion eines Fahrzeugs an der US-kanadischen Grenze hat Medienberichten zufolge zwei Menschen getötet und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die US-Bundespolizei FBI stufe den Vorfall an der Rainbow Bridge als versuchten "Terror-Anschlag" ein, berichtete Fox News unter Berufung auf nicht näher benannte Insider. In dem Fahrzeug soll sich neben den zwei Personen auch Sprengstoff befunden haben. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sprach von einer "sehr ernsthaften Situation".

Medienberichten soll das Auto am Mittag (Ortszeit) auf der US-amerikanischen Seite explodiert sein. CNN und Fox News berichteten, dass das Fahrzeug nach einer ersten Kontrolle eingehender untersucht werden sollte. Der Wagen soll dann beschleunigt haben, in eine Absperrung gekracht und explodiert sein. Ein Grenzbeamter sei dabei verletzt worden. Auf Fotos sind Trümmer und ein starkes Polizeiaufgebot an dem Grenzübergang zu sehen.

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, erklärte auf X, die Polizei des Bundesstaates arbeite mit der Terrorismus-Taskforce des FBI zusammen, um Zugänge nach New York zu kontrollieren. Sie selbst werde in die nahegelegene Stadt Buffalo reisen. Mehrere Grenzübergänge zwischen den USA und Kanada wurden nach der Explosion gesperrt.