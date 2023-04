Seit Jahren hat Silvio Berlusconi mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt ist der Zustand des 86-Jährigen kritisch, er muss auf die Intensivstation. Jetzt vermeldet sein Bruder, es sei "alles gut" bei dem früheren italienischen Ministerpräsidenten.

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi muss nach Aussage seines Bruders nicht mehr auf der Intensivstation behandelt werden. Es sei "alles gut", er habe die Intensivstation verlassen, zitierten die Nachrichtenagentur Adnkronos und die Zeitung "Corriere della Sera" Paolo Berlusconi. Kurz zuvor hatten mehrere italienische Medien übereinstimmend berichtet, dass der 86-Jährige auf die Normalstation verlegt werde.

Berlusconi war Anfang April in die Mailänder Klinik San Raffaele gekommen. Er hat chronische Leukämie und wurde wegen einer Lungenentzündung behandelt. Am Donnerstag war in einer Mitteilung seiner Ärzte bereits die Rede von einer "weiteren stetigen Verbesserung" von Berlusconis Gesundheitszustand. Es hieß jedoch, dass er noch auf der Intensivstation behandelt werden müsse.

Der rechtspopulistische Politiker hat das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen dominiert - nicht nur als Politiker, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand. Zwischen 1994 und 2011 war er mit Unterbrechungen insgesamt viermal italienischer Ministerpräsident.

In den vergangenen Jahren hatte Berlusconi aber zusehends mit schweren Gesundheitsproblemen zu kämpfen. 2016 war der Multimilliardär am Herzen operiert worden, 2019 wegen eines Darmverschlusses, 2021 verbrachte er mehr als drei Wochen wegen der Folgen einer Corona-Infektion im Krankenhaus.