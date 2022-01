Unabhängige Journalisten erheben schwere Vorwürfe gegen die serbische Regierung: Das Innenministerium soll russische Kremlkritiker in Belgrad bespitzelt und die Abhörprotokolle an Moskau geliefert haben. Der Leiter von "Offenes Russland" wurde danach festgenommen und sitzt in Haft.

Das serbische Innenministerium hat nach einem Medienbericht im letzten Jahr russische Oppositionelle in Belgrad beschattet und bespitzelt. Anschließend sei der serbische Innenminister Aleksandar Vulin nach Moskau gereist und habe die Abschriften der abgehörten Gespräche persönlich dem russischen Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew übergeben, berichtete das oppositionelle Belgrader Nachrichtenportal "nova.rs". Das Portal habe Kenntnis von diesem Vorgang sowie vom Inhalt des Gesprächs zwischen Vulin und Patruschew erlangt, hieß es auf der Webseite. Konkret ging es um ein Treffen von Aktivisten der kremlkritischen Organisation "Offenes Russland" im Mai vergangenen Jahres in einem Belgrader Hotel.

Unter den Teilnehmern war der Leiter der Organisation, Andrej Piwowarow. Er wurde zwei Wochen nach dem Treffen auf dem Flughafen von St. Petersburg von den russischen Behörden festgenommen. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 40-Jährigen die Leitung einer "unerwünschten Organisation" vor.

Fortlaufende Beschattung in Belgrad

Teilnehmer des Treffens hatten gegenüber "nova.rs" bestätigt, dass sie während ihres Belgrader Aufenthaltes bemerkt hätten, laufend beschattet worden zu sein. Vulin wiederum soll dem Portal zufolge in Moskau seinem russischen Gesprächspartner versichert haben, dass er wisse, dass "Offenes Russland" "gegen russische Interessen" handele. "Für Serbien ist der Kampf gegen farbige Revolutionen extrem wichtig", soll er hinzugefügt haben. "Farbige Revolutionen" sind Umstürze in ehemaligen Sowjetrepubliken, durch die - wie zuletzt in der Ukraine 2014 - kremlfreundliche Regierungen die Macht verlieren. Unter dem autoritären Präsidenten Aleksandar Vucic hat sich Serbien als russlandfreundlich positioniert.

Zuletzt hatte Großbritannien dem Kreml unterstellt, Moskau wolle in der Ukraine eine russisch gesteuerte Marionettenregierung installieren. "Uns liegen Informationen vor, die darauf hindeuten, dass die russische Regierung versucht, eine pro-russische Führung in Kiew zu etablieren, während sie erwägt, ob sie in die Ukraine einmarschieren und sie besetzen soll", hatte es am Samstagabend in einer Mitteilung des britischen Außenministeriums geheißen.