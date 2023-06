Der Aufstand der Gruppe Wagner hat offenbar ein Nachspiel. Russischen Kriegsbloggern zufolge ist Putins Leibgarde dabei, die Streitkräfte nach Abweichlern zu durchleuchten. Von Vize-Generalstabschef Surowikin fehlt offenbar seit Samstag jede Spur.

Die Kriegsblogger des bekannten russischen Militärblogs Rybar berichten auf Telegram über eine "massive Säuberungswelle in den Reihen der russischen Streitkräfte". Als Auslöser wird der fehlgeschlagene Söldneraufstand von Jewgeni Prigoschin vom vergangenen Wochenende genannt. Die Säuberungsaktion liege in der Hand des "Föderalen Dienstes für die Bewachung des Präsidenten" (FSO). Seit Tagen arbeite Putins Leibgarde daran, die Führung der Militärverwaltung sowie die Kommandeure verschiedener Einheiten auf ihre Loyalität hin zu überprüfen.

"Die Unterstützung der Gruppe Wagner ist zum Lackmustest für die russischen Streitkräfte geworden", meldet Rybar. Demnach wird "Unentschlossenheit" bei der Unterdrückung der Meuterei als Grund angeführt, unter dem unerwünschte Personen nun von ihren Posten entfernt werden. Die Säuberung beschränke sich nicht nur die oberste Führungsebene, auch einfache Soldaten und Offiziere seien betroffen. So drohe beispielsweise Kampfpiloten, die sich geweigert haben sollen, auf Wagner-Konvois zu schießen, ein Strafverfahren.

Im Visier steht laut Rybar auch der von Prigoschin sehr geschätzte Vize-Generalstabschef Sergej Surowikin, Spitzname "General Armageddon". Dieser hatte sich am Freitag per Videobotschaft an den Wagner-Chef gewandt und aufgefordert, den Marsch seiner Kämpfer auf Moskau abzubrechen. Seit Samstag ist Surowikin spurlos verschwunden, schreibt Rybar. Gerüchten zufolge werde er derzeit verhört.

Surowikin war im Oktober zum Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine ernannt worden, ehe er nach Kritik wegen militärischer Rückschläge im Januar von Generalstabschef Waleri Gerassimow abgelöst und zu dessen Stellvertreter degradiert wurde. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf US-Regierungskreise, dass Surowikin im Voraus von dem Wagner-Aufstand gewusst haben soll. Zudem gebe es auch Anzeichen, dass auch andere russische Generäle Prigoschin unterstützt haben könnten.