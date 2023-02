Aus Frankreich über Brasilien bis in türkische Hand: Der frühere Flugzeugträger "Foch" hat einen langen Weg hinter sich. Der macht sich auch am Zustand des Schiffes bemerkbar. Wegen "Abschlepp-Risiken" will Brasilien das Wrack nun im Meer versenken. Doch an Bord lagern giftige Stoffe. Klimaschützer sind entsetzt.

Die brasilianischen Behörden wollen eigenen Angaben zufolge den früheren Flugzeugträger "Foch" im Atlantik versenken. Angesichts seines schlechten Zustands sei "ein kontrolliertes Versenken" des ausgemusterten Schiffs unausweichlich, teilten die brasilianische Marine und das Verteidigungsministerium am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit. Wegen der "Abschlepp-Risiken" und der "schlechten Schwimmfähigkeit" des Schiffsrumpfes bestehe darin die einzige Möglichkeit, das einstige Vorzeige-Schiff der französischen Marine loszuwerden.

Die Entscheidung gilt als hochumstritten: Nach Angaben mehrerer Umweltorganisationen ist das 266 Meter lange Schiff mit Asbest, Farben und anderen giftigen Abfällen beladen. Vor zwei Wochen hatte die brasilianische Marine mitgeteilt, dass sie den früheren Flugzeugträger im Atlantik abgeschleppt habe. Sie hatte betont, dass das Schiff angesichts seines schlechten Zustandes und des "erhöhten Risikos" für die Umwelt nicht mehr in einen brasilianischen Hafen oder auch nur in brasilianische Hoheitsgewässer dürfe.

"30.000 Tonnen schweres Giftpaket"

Mehrere Organisationen hatten daraufhin Befürchtungen hinsichtlich eines "Umweltvergehens" geäußert. Wenn Brasilien das Schiff "vorsätzlich" versenke, "käme das einem vom Staat in Auftrag gegebenen Umweltvergehen gleich", erklärte die Nichtregierungsorganisation Shipbreaking Platform. Die Umweltorganisation Robin Wood bezeichnete den ehemaligen Flugzeugträger als "30.000 Tonnen schweres Giftpaket".

Die "Foch" stand 37 Jahre lang in den Diensten der französischen Marine. Nach ihrem Erwerb 2000 durch Brasilien wurde das Schiff in "São Paulo" umbenannt. Es bereitete bald Probleme, seine Modernisierung wäre jedoch zu teuer gewesen. Brasilien beschloss, das Schiff loszuwerden. Im April 2021 kaufte die türkische Werft Sök Denizcilik das riesige Schiff, um das Altmetall auszuschlachten.

Seitdem fuhr ein niederländischer Schlepper mit der "São Paulo" auf Kosten der Werft durchs Meer. Da aber kein Hafen der "São Paulo" Einfahrt gewährte, drohte Sök Denizcilik, das Schiff einfach mitten im Atlantik aufzugeben. Brasilien ließ die "São Paulo" schließlich zurückkehren, aber in keinen Hafen einlaufen.