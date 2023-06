Russische Flugzeuge steigen in Russland auf und wollen offenbar die Exklave Kaliningrad erreichen. Britische Kampfjets fangen sie über der Ostsee ab, da ihre Kommunikation nicht internationalen Regeln entspreche. Der NATO-Luftraum bleibt aber unberührt.

Großbritannien hat zwei Tage in Folge Kampfjets entsandt, um mehrere russische Flugzeuge unweit des NATO-Luftraums abzufangen und zu eskortieren. "Die russischen Flugzeuge hielten sich nicht an die internationalen Regeln, indem sie nicht mit den entsprechenden Fluginformationsgebieten (FIR) kommunizierten", erklärte das britische Verteidigungsministerium. Die russischen Flugzeuge seien bei den Vorfällen am Donnerstag und Freitag jedoch im "internationalen Luftraum" geblieben und "professionell geflogen", hieß es weiter.

Am Donnerstagabend wurden den Angaben zufolge in Estland stationierte Typhoon-Flugzeuge der Royal Air Force sowie schwedische Flugzeuge vom Typ Gripen "mobilisiert", um zwei russische Flugzeuge abzufangen, "die in der Nähe des schwedischen und des NATO-Luftraums flogen".

Am Freitagmorgen starteten die britischen Kampfjets erneut, da russische Flugzeuge in Richtung der russischen Exklave Kaliningrad flogen. Anschließend fingen die britischen Jets russische Flugzeuge über dem Finnischen Meeresbusen und der Ostsee ab.

Später hätten die britischen Flieger Verstärkung von Flugzeugen der finnischen Armee erhalten, erklärte das Verteidigungsministerium. Außerdem seien portugiesische und rumänische Flugzeuge an dem Einsatz beteiligt gewesen.