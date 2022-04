"Who dares, wins", lautet der Leitspruch des SAS: Wer wagt, gewinnt.

Seit der russischen Annexion der Krim bilden britische Truppen die ukrainische Armee aus. Mit Kriegsbeginn im Februar ziehen sie sich aus Sorge vor einer Eskalation allerdings zurück. Inzwischen erhalten ukrainische Rekruten wieder Unterstützung einer der ältesten, besten Spezialeinheiten der Welt.

Eine Spezialeinheit der britischen Armee ist anscheinend zeitweise in die Ukraine zurückgekehrt. Die britische "Times" berichtet unter Berufung auf ukrainische Kommandeure, dass die Soldaten des Special Air Service (SAS) erstmals seit Kriegsbeginn wieder ukrainischen Truppen ausgebildet hätten. Zwei Bataillone, die in und um die Hauptstadt Kiew stationiert sind, wurden demnach im Umgang mit NLAW-Panzerabwehrraketen unterrichtet, die Großbritannien der Ukraine bereitstellt.

Dem Bericht zufolge fand die Ausbildungsmission in der vergangenen Woche und in der Woche davor statt. Die Einweisung galt neuen und zurückkehrenden Rekruten der ukrainischen Armee. "Das waren gute Jungs, die Briten", zitiert die "Times" einen Kommandanten. "Sie haben uns eingeladen, sie zu besuchen, wenn der Krieg vorbei ist."

Die SAS gehören zu den ältesten, besten Spezialeinheiten der Welt. Seit der russischen Annexion der Krim 2014 sind sie regelmäßig in der Ukraine zu Gast, um das Militär auszubilden. Im Februar wurden sie allerdings zurückgezogen, um einen direkten Konflikt mit russischen Truppen zu vermeiden und das Risiko zu minimieren, als Teil der NATO in die Kämpfe hingezogen zu werden.

Ausbildung mit Youtube

Das britische Verteidigungsministerium wollte die Angaben der "Times" zufolge weder bestätigen noch dementieren. Bekannt ist allerdings, dass sich seit Längerem ehemalige britische Soldaten in der Ukraine aufhalten, um die ukrainischen Truppen kostenfrei oder gegen Bezahlung auszubilden. Die ukrainischen Kommandeure legen dem Bericht zufolge allerdings Wert darauf, dass die jüngste Ausbildung von im Dienst stehenden Briten durchgeführt wurde.

Großbritannien hatte der Ukraine schon Anfang März mehr als 3600 der sogenannten NLAW-Panzerabwehrraketen geliefert. "Die sind eine große Hilfe", zitiert die Zeitung einen der Kommandeure in Kiew. "Aber die Truppen, die wissen, wie man damit umgeht, sind in anderen Landesteilen im Einsatz. Also mussten wir uns auf Youtube beibringen, wie man sie benutzt. Aber jetzt haben uns die Briten sehr gut ausgebildet."