Um den russischen Angriffen weiter widerstehen zu können, benötigen die Ukrainer Waffen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell plädiert für weitere Lieferungen. Polen und die USA sind weiterhin uneins über die Lieferung von Kampfflugzeugen. Die Briten sind bereits weiter und wollen Boden-Luft-Raketen senden.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell befürwortet weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Ausgang des Krieges hänge "von der Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Armee ab, und deshalb müssen wir ihr weiterhin Waffen geben", sagte Borrell der Nachrichtenagentur AFP. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte zuvor speziell von Deutschland weitere Waffen und auch Kampfflugzeuge gefordert.

Zu einem Vorstoß der polnischen Regierung beim Thema Kampfflugzeuge sagte Borrell lediglich, er habe "verwirrende Nachrichten" dazu erhalten und könne sich nicht weiter dazu äußern. Polen hatte vorgeschlagen, seine Kampfjets vom Typ MiG-29 zum US-Stützpunkt Ramstein in Deutschland zu bringen. Der Vorschlag legte nahe, dass die USA die sowjetischen Kampfjets anschließend an die Ukraine liefern könnten, deren Piloten an diesem Typ geschult sind. Polen wollte die Kampfflugzeuge nicht direkt an die Ukraine schicken.

USA überrascht vom polnischen Vorschlag

Washington zeigte sich überrascht über den Vorschlag aus Warschau und lehnte ihn umgehend als nicht "haltbar" ab. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die westlichen Staaten wiederholt zu Lieferungen von MiG-29-Jets aufgerufen.

Bereits 3615 dieser Anti-Panzer-Waffen hat Großbritannien an die Ukraine geliefert. (Foto: REUTERS)

Derweil kündigt der britische Verteidigungsminister Ben Wallace die Lieferung weiterer Waffen an die Ukraine an. Bislang seien 3615 sogenannte NLAW-Panzerabwehrraketen geliefert worden, so Wallace. Weitere sollen folgen. Die Regierung wolle aber auch eine kleine Zahl an Javelin-Panzerabwehrwaffen in die Ukraine schicken. Zudem werde geprüft, Boden-Luft-Raketen vom Typ Starstreak zu schicken. "Es ist elementar, dass die Ukrainer die Fähigkeit erhalten, zu fliegen, und russische Luftangriffe unterdrücken können", sagte Wallace.

Großbritannien war eines der ersten Länder, das der Ukraine in der aktuellen Krise Waffen geschickt hat. Luftabwehrraketen erhielt das Land bisher unter anderem auch aus Deutschland.