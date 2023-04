Britta Ernst tritt als Bildungsministerin in Brandenburg zurück

Im September übernimmt die Ehefrau von Kanzler Scholz das Bildungsressort in Brandenburg. Zuvor hatte sie dieses Amt in Schleswig-Holstein. Nun tritt sie überraschend zurück. Nachfolger wird ihr Staatssekretär.

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst tritt zurück. Ministerpräsident Dietmar Woidke habe ihrem Wunsch entsprochen, teilte die Landesregierung mit. Zu den Gründen gibt es bislang keine Angaben. Nachfolger wird der bisherige Staatssekretär Steffen Freiberg. Woidke dankte der Ehefrau von Kanzler Olaf Scholz "für ihre engagierte Arbeit". Ernst habe das Amt in schweren Zeiten "mit Weitblick und ruhiger Hand ausgeführt". Woidke zeigte sich überzeugt, "dass ihre Amtszeit in der Rückschau mit wichtigen Meilensteinen wie der kontinuierlichen Verbesserung des Kita-Personalschlüssels und des Einstiegs in die Beitragsfreiheit verbunden werden wird".

Freitag war Bildungsstaatssekretär in Mecklenburg-Vorpommern und wechselte dann nach Potsdam. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte sei die Bildung im digitalen Zeitalter. Der gebürtige Rostocker ist den Angaben zufolge seit 2017 Vorsitzender der Lenkungsgruppe "Bildung in der digitalen Welt" der Kultusministerkonferenz und der gemeinsamen Steuerungsgruppe zum Digitalpakt zwischen Bund und Ländern.

Ernst hatte das Ressort als Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Ende September 2017 übernommen. Zuvor war sie Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und anschließend ab 2014 Bildungsministerin in Schleswig-Holstein.