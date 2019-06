Bundesanwalt klagt Chemnitzer Gruppe an

Terrorprozess gegen acht Männer Bundesanwalt klagt Chemnitzer Gruppe an

Mit Anschlägen wollten sie die Bundesregierung stürzen: Seit Oktober sitzen acht Angehörige der Gruppe "Revolution Chemnitz" in U-Haft. Wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung hat der Bundesanwalt nun Anklage gegen die Männer aus Sachsen erhoben.

Der Prozess gegen die mutmaßlichen Rechtsterroristen der Gruppe "Revolution Chemnitz" soll am Oberlandesgericht Dresden stattfinden. Dort hat die Bundesanwaltschaft am 18. Juni Anklage gegen die acht Männer erhoben, wie die Karlsruher Behörde nun mitteilte. Bereits am Dienstag hatte eine Sprecherin nach einem entsprechenden Medienbericht bestätigt, dass die Beschuldigten nun angeklagt wurden. Wegen der Einzelheiten wurde aber auf die schriftliche Mitteilung verwiesen.

Den 21 bis 31 Jahre alten Männern aus Sachsen wird die Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung vorgeworfen. Ihr Ziel sei es gewesen, mit gewalttätigen und bewaffneten Anschlägen die Überwindung des Rechtsstaats zu erreichen. Diese "Revolution" sollte den Ermittlern zufolge "mit einem symbolträchtigen Geschehen am Tag der Deutschen Einheit" 2018 eingeleitet werden. Kurz zuvor waren die Männer festgenommen worden. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Die Beschuldigten sind laut Bundesanwaltschaft führende Köpfe der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz. Die Ermittler glauben, dass es ihnen durch ihre gute Vernetzung auch über die Stadt hinaus möglich gewesen wäre, "für bestimmte 'Aktionen' eine größere Zahl von Anhängern und Aktivisten zusammenzubringen". Die Rechtsextremen sollen sich über den Messenger-Dienst Telegram in einer Gruppe namens "Planung der Revolution" organisiert haben. Im Profilbild habe "Revolution Chemnitz" gestanden.