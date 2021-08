Bundeswehr-Soldaten zurück in Deutschland

Afghanistan-Einsatz beendet Bundeswehr-Soldaten zurück in Deutschland

Am Abend landeten die Maschinen wieder in Deutschland.

In elf Tagen fliegt die Bundeswehr mehr als 5300 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul in Sicherheit. Nach einem Selbstmordanschlag mit Dutzenden Toten vor einem Tor des Airports wird die Mission beendet. Die Soldaten treten den Heimflug an.

Die deutschen Soldaten sind von ihrem Einsatz in Afghanistan zurück. Am Abend landeten drei Maschinen auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover - zwei A400M und ein Airbus 310. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte die Soldaten ab dem Drehkreuz im usbekischen Taschkent begleitet. Nach einem Appell sowie weiteren offiziellen Punkten sollen die Soldaten dann an ihre Heimatorte gebracht werden.

Die wenigen Angehörigen am Stützpunkt begrüßten die Soldaten mit Applaus. Die Ministerin verließ als Letzte das Flugzeug und wandte sich noch vor dem Appell den Familienangehörigen der Soldaten zu. Auch die Wehrbeauftrage des Bundestages, Eva Högl, begrüßte die Soldaten.

Die Bundeswehr hatte in den vergangenen knapp zwei Wochen mehr als 5300 Menschen aus mehr als 40 Nationen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul evakuiert. Der Einsatz war am Vortag nach einem verheerenden Selbstmordanschlag vor einem Tor des Flughafens abgebrochen worden. Bei dem Attentat waren mehr als 92 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch 13 Soldaten des US-Militärs. Weit mehr als 100 Menschen wurden verletzt. Deutsche Soldaten wurden nicht verletzt. Im Moment des Anschlags waren drei Maschinen der Bundeswehr auf dem Flughafen beladen worden.

Die deutsche Regierung hatte anschließend wegen der prekären Sicherheitslage die letzten drei Flüge aus Kabul gestartet. Inzwischen haben alle deutschen Soldaten das Land verlassen. In Taschkent ist noch eine Sanitätsmaschine stationiert, um bei Bedarf den noch im Einsatz befindlichen verbündeten Truppen - allen voran das US-Militär - im Bedarfsfall zu helfen.

Derweil dankte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Bundeswehr-Soldaten für ihren Einsatz bei der Luftbrücke. "Danke für Ihren mutigen Einsatz in einer sehr gefährlichen Mission - wie gefährlich, das hat nicht zuletzt der brutale Anschlag am Flughafen Kabul gezeigt", schreibt er auf Instagram. "Gemeinsam mit unseren Verbündeten haben Sie tausende Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht. ... Unser Land ist stolz auf Sie."