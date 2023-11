Das Bundesverfassungsgericht kippt den Nachtragshaushalt der Bundesregierung und plötzlich klafft eine Lücke von 60 Milliarden Euro im Etat. Wie damit umgehen? Innerhalb der Bundesregierung gehen die Vorstellungen weit auseinander, das wird bei "Hart aber fair" deutlich.

Das Haushaltschaos ist perfekt. Am vergangenen Mittwoch hatte das Bundesverfassungsgericht den Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 für nichtig erklärt. Darin hatte die Bundesregierung einen 60 Milliarden Euro schweren Schattenhaushalt, der eigentlich für Corona-Hilfen verwendet werden sollte, in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) umgeschichtet. Mit dem Geld sollte die Wirtschaft unterstützt werden, die nach Corona und durch den ökologischen Umbau in Deutschland gebeutelt ist.

"Das Urteil ist sehr tiefgreifend", stellt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert bei "Hart aber fair" in der ARD fest, wo es um die Konsequenzen für den Bundeshaushalt geht. "Wir haben da einen Fehler gemacht", gibt Kühnert zu. Man sei einer rechtlichen Fehleinschätzung unterlegen. Auch die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagt: "Juristisch ist klar: Wir haben es falsch eingeschätzt, und wir ärgern uns alle darüber, dass diese falsche Einschätzung so gelaufen ist." Die Unternehmen seien durch zwei schwere Krisen gegangen. Die Regierung habe sie unterstützen und zugleich dafür sorgen wollen, dass sich die Wirtschaft für die Zukunft aufstellen könne. Das müsse auch der Anspruch sein. "Sonst werden viele Menschen in diesem Land sich Sorgen machen um ihre Arbeitsplätze. Wir wollen ihnen die Sicherheit geben, dass es weitergeht in diesem Land."

Es sei "das maximal strengste Urteil, das da gefällt werden konnte", sagt Ökonom Jens Südekum, der zum Beraterstab von Bundeswirtschaftsminister Habeck gehört. Darüber sei er überrascht gewesen, gibt er zu. Das Urteil "wird die Finanzpolitik in Zukunft gerade in Krisenzeiten nicht einfacher machen", erklärt Südekum.

Das Urteil zeige, dass die Politik in Zukunft mit dem durch Steuern eingenommenen Geld diszipliniert umgehen müsse, sagt Serap Güler von der CDU. "Wir müssen über Prioritäten sprechen", fordert Linda Teuteberg von der FDP. Die ehemalige Generalsekretärin der Liberalen ist sich sicher: Das Karlsruher Urteil stärkt die Schuldenbremse.

Was die Parteien wollen

Doch hier bahnt sich wieder einmal Streit in der Ampelkoalition an. Die Schuldenbremse war 2009 von der damaligen Großen Koalition beschlossen worden, FDP und Grüne waren damit nicht einverstanden. Bei den Grünen hat sich an dieser Einstellung auch nichts geändert. Jetzt gehe es darum, die beschlossenen Wirtschaftsprojekte fortzusetzen, sagt Katharina Dröge. Das sei wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Allerdings sieht Dröge auch Sparpotential: "Wir werben für den Abbau umweltschädlicher Subventionen, das sind 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt." Gleichzeitig kann sich Dröge ein weiteres Sondervermögen, also einen weiteren Schattenhaushalt vorstellen, der die Wirtschaft bei ihrem ökologischen Umbau unterstützt. Kein Sparpotential sieht sie bei sozialen Projekten wie dem Bürgergeld oder der Kindergrundsicherung. "Ein Land, das so reich ist wie unseres, sollte sich nach meiner Ansicht Kinderarmut nicht leisten."

Das sieht CDU-Politikerin Serap Güler völlig anders. Sie ist gegen die Bürgergelderhöhung zum 1. Januar und gegen die Kindergrundsicherung, so wie sie im Januar starten soll. Würde man beides aussetzen, könne man schon einmal sieben Milliarden Euro sparen. "Wir haben das Bildungs- und Teilhabepaket, das auch dazu beitragen soll, gegen Kinderarmut vorzugehen. Dieses Paket wird jedes Jahr nicht gänzlich abgerufen. (…..) Diese Kindergrundsicherung bedeutet im Moment nichts anderes, als dass es mehr Bürokratie gibt." Auch Güler kann sich aber einen Fond zur Wirtschaftsförderung vorstellen.

Für Linda Teuteberg geht es vor allem ums Sparen. "Da müssen wir in allen Punkten schauen. Da wird nichts ausgeschlossen", sagt sie bei "Hart aber fair". Ähnlich wie Katharina Dröge spricht sie sich für Einsparungen aus, möchte aber den Sozialhaushalt dabei nicht ausschließen. Dazu gehört für sie das Bürgergeld: "Wir müssen sehr wohl in Frage stellen, dass das Bürgergeld stärker steigt als die Einkommen von arbeitenden Menschen." Gleichzeitig fordert Teuteberg mehr Arbeitsanreize für Bürgergeldempfänger.

Kevin Kühnert möchte möglichst wenig im Sozialbereich sparen und gibt zu bedenken: "Natürlich kann man irgendwie 60 Milliarden Euro zusammenkleckern, wenn man jetzt mit dem ganz dicken Rotstift überall durchgeht. Der Preis dafür ist, (…..) dass uns diese Gesellschaft auseinanderfliegt." Er und seine SPD-Kollegen würden dafür nicht die Hand heben. Gemeinsam mit seiner Parteichefin Saskia Esken setzt er sich für eine Reform der Schuldenbremse ein.

Das schlägt auch Jens Südekum vor, der sich sogar deren erneute Aussetzung vorstellen kann. Er schlägt vor, die Schuldenbremse solle nur noch für konsumtive Staatsausgaben gelten, also solche Ausgaben, die aktuell gemacht werden müssen - wie das Bürgergeld oder Renten. Dagegen sollen investive Ausgaben, die in die Zukunft gerichtet werden, durch Kredite finanziert werden.

Inzwischen hat das Finanzministerium auf das Gerichtsurteil aus Karlsruhe reagiert. Eine halbe Stunde nach der Sendung wurde bekannt, dass es eine vorläufige Haushaltssperre verhängt hat.