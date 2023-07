Mit der Arbeit von Friedrich Merz als Oppositionsführer zufrieden sind 26 Prozent der Deutschen. Das ergibt das aktuelle Trendbarometer von RTL und ntv. Der Wert ist noch schlechter als der von Olaf Scholz: Mit dessen Arbeit als Kanzler zufrieden sind 34 Prozent.

Nur rund ein Viertel der Deutschen ist mit der bisherigen Arbeit von Friedrich Merz als Oppositionsführer im Deutschen Bundestag zufrieden. Auf eine entsprechende Frage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das RTL/ntv-Trendbarometer sagten 26 Prozent, sie seien zufrieden oder sehr zufrieden mit Merz' Arbeit als Oppositionsführer. 65 Prozent gaben an, sie seien weniger oder gar nicht zufrieden.

Damit sind Merz' Werte in dieser Frage noch schlechter als die von Bundeskanzler Olaf Scholz. Mit seiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden zeigten sich in der vergangenen Woche 34 Prozent der Deutschen. 64 Prozent gaben an, weniger oder gar nicht zufrieden mit der Arbeit des Kanzlers zu sein.

Selbst von den Unionsanhängern ist weniger als die Hälfte (46 Prozent) mit Merz' Arbeit als Oppositionsführer zufrieden. Eine knappe Mehrheit von 51 Prozent ist nicht zufrieden.

Zufriedenheit mit Merz Gründe, dass CDU nicht profitiert

Mit 23 Prozent sieht allerdings nur ein knappes Viertel aller Befragten in Merz den Hauptverantwortlichen dafür, dass die CDU im Augenblick in den Umfragen kaum von der Schwäche der Bundesregierung profitiert. 63 Prozent vermuten eher andere Gründe.

Unter den Anhängern der Unionsparteien ergibt sich in dieser Frage ein ähnliches Meinungsbild: 21 Prozent sagen, es liege in erster Linie an Merz, dass die CDU im Augenblick kaum von der Schwäche der Bundesregierung profitieren könne. 69 Prozent sagen, dies habe eher andere Gründe.

Nur 29 Prozent haben großes oder sehr großes Vertrauen zu Scholz

In einer weiteren Erhebung hat Forsa gefragt, wie groß das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu Bundeskanzler Scholz ist. Lediglich 29 Prozent haben großes oder sehr großes Vertrauen zu Scholz. 68 Prozent sagen, dass sie weniger großes oder kein Vertrauen zu Scholz haben.

In Ostdeutschland ist das Vertrauen zu Scholz mit 16 Prozent nur halb so groß wie in Westdeutschland mit 32 Prozent.

Das geringste Vertrauen zu Scholz haben die AfD-Anhänger: Von ihnen sagt ein Prozent, dass sie großes oder sehr großes Vertrauen zu Scholz haben. Danach folgen die FDP-Anhänger mit 11 Prozent. Anhänger von CDU und CSU haben zu 20 Prozent Vertrauen zu Scholz. Unter den Anhängern der Grünen sind es 42 Prozent. Mehrheitlich Vertrauen zu Scholz haben nur die SPD-Anhänger mit 68 Prozent.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 14. und 17. Juli erhoben. Datenbasis: 1009 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: plus/minus 3 Prozentpunkte.

