Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer verständigen sich darauf, zusätzlich rund 1500 weitere Migranten von den griechischen Inseln aufzunehmen.

Deutschland nimmt weitere 1500 Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer. Wie die Deutsche Presse-Agentur von Innenpolitikern erfährt, handelt es sich dabei um Familien mit Kindern, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden. Nach dem Feuer im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos waren mehr als 12.000 Migranten obdachlos geworden.

Den Angaben zufolge ist der Vorschlag mit der griechischen Regierung bereits besprochen worden. Ob die SPD dem zustimmen wird, ist noch offen. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte gefordert, Deutschland müsse zusätzlich zu den bereits gemachten Hilfsangeboten mehrere Tausend Geflüchtete aus Griechenland aufnehmen. Die griechischen Behörden gehen davon aus, dass das seit Jahren heillos überfüllte Flüchtlingslager Moria vergangene Woche von Migranten angezündet worden war. Zuvor war die Situation dort eskaliert, nachdem mehrere Asylbewerber positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Seitdem stellt sich die Frage, was mit den Menschen passieren soll. Deutschland hatte bereits kurz nach dem Brand gemeinsam mit neun anderen EU-Staaten angekündigt, 400 minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. In Deutschland hatten mehrere Bundesländer sowie Städte und Gemeinden ihre Bereitschaft erklärt, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Seehofer hatte aber gezögert, weil er einen deutschen Alleingang vermeiden wollte. Ob nun auch andere EU-Staaten Migranten aus Lesbos zu sich holen, ist noch nicht bekannt.

Erst am Morgen hatte der CDU-Innenpolitiker Mathias Middelberg noch vor einem deutschen Alleingang gewarnt. "Deutschland darf es nicht allein machen", sagte er in der ARD. Mit einem deutschen Alleingang würde das "falsche Signal" gesetzt. Er sei dafür, dass in der EU "möglichst viele im Gleichschritt" vorangehen.

Die Aufnahme von Migranten in einem provisorischen Zeltlager auf der griechischen Insel Lesbos kommt derweiö nur mühsam voran. Bis Dienstagmorgen sind nur rund 800 Menschen in das Camp Kara Tepe wenige Kilometer nördlich der Hauptortschaft der Insel Mytilini gegangen, wie der staatliche Rundfunk (ERT) unter Berufung auf das Migrationsministerium berichtete. 21 Migranten seien positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Sie seien isoliert worden. Im ehemaligen Camp Moria, das am vergangenen Mittwoch bei einem Großbrand zerstört worden war, hatten sich mehr als 12 000 Migranten gelebt.