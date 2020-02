Hamburg wählt am 23. Februar eine neue Bürgerschaft und widersetzt sich dabei offenbar dem bundesweiten Trend: Während die SPD auf Bundesebene bei 15 Prozent dümpelt, könnte sie in Hamburg fast 40 Prozent erreichen. Die CDU steuert indes auf einen historischen Tiefpunkt zu.

Die in Hamburg regierende Koalition aus SPD und Grünen liegt kurz vor der Bürgerschaftswahl in den Umfragen deutlich vorn. In der Projektion des Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap liegen die Sozialdemokraten mit 38 Prozent Zustimmung klar vorn. Zweitstärkste Kraft in der Hansestadt könnten demnach die Grünen werden. In den jüngsten Erhebungen kommt der kleinere Koalitionspartner des rot-grünen Bündnisses auf deutliche Stimmgewinne.

Die CDU dagegen muss sich auf ein vergleichsweise mageres Ergebnis einstellen. Zuletzt lag sie fast zehn Prozentpunkte hinter den Grünen. Die Linke folgt mit acht Prozent, die AfD mit sechs Prozent. Zittern müssen demnach die Liberalen: Ob sie nach dem Wahltag noch in der Hamburger Bürgerschaft vertreten sind, ist noch unsicher. In den Umfragen kommt die FDP aktuell auf genau fünf Prozent.

57 Prozent der Befragten finden die aktuelle Regierungskoalition einer Befragung der Mainzer Forschungsgruppe Wahlen zufolge gut, 22 Prozent beurteilen die Arbeit negativ. Insgesamt, heißt es, sei der Wahlausgang diesmal schwer abzuschätzen. Mit 39 Prozent der Wahlberechtigten, so die Wahlforscher, sei ein großer Anteil noch unentschieden, wen oder ob sie wählen wollen.

Als Spitzenkandidat der SPD tritt in der Hansestadt Hamburg der amtierende Erste Bürgermeister Peter Tschentscher an. Der 54-Jährige trat erst 2018 die Nachfolge seines Parteifreunds Olaf Scholz an, der als Bundesfinanzminister nach Berlin wechselte. Davor war Tschentscher etwa sieben Jahre lang Hamburger Finanzsenator. Der gebürtige Bremer gilt als ähnlicher Politikertyp wie Scholz. Inhaltlich setzen er und die SPD darauf, dessen Kurs fortzuführen. Tschentscher arbeitete früher als Arzt, ist verheiratet und hat einen Sohn.

Für die Grünen zieht die 42-jährige Spitzenkandidatin Katharina Fegebank in den Hamburger Wahlkampf. Erklärtermaßen strebt sie an, erste Regierungschefin in der Geschichte der Hansestadt zu werden. Dieses Ziel erscheint mit Blick auf die jüngsten Umfragen vorerst unerreichbar.

Fegebank stammt aus dem schleswig-holsteinischen Umland von Hamburg. Zwischen 2008 und 2015 war die Mutter von etwa einjährigen Zwillingsmädchen Landesvorsitzende der Grünen, seither ist sie Wissenschaftssenatorin und Zweite Bürgermeisterin, also Vize- Regierungschefin.

Die CDU wird im Wahlkampf von Spitzenkandidat Marcus Weinberg angeführt. Der 52-Jährige Weinberg kämpft für einen Landesverband, der nach dem Höhenflug der Ära unter CDU-Bürgermeister Ole von Beust inzwischen wieder kleinere Brötchen backen muss und in Umfragen zuletzt nur noch bei 13 bis 14 Prozent lag. Der gebürtige Hamburger gehört zu den profiliertesten CDU-Vertretern aus der Hansestadt. Der Ex-Lehrer ist seit 15 Jahren Bundestagsabgeordneter und gehört seit 2018 dem CDU-Bundesvorstand an. Von 2011 bis 2015 war der Vater zweier Kinder CDU-Landeschef. Er gehört zu dem großstädtisch-liberalen Flügel der Partei.

Auf dem ersten Platz der Landesliste der Hamburger Linken wirbt dagegen die 31-jährige Cansu Özdemir um Stimmen. Die Linkspartei ist seit 2008 durchgehend in der Bürgerschaft vertreten und muss sich laut Umfragen auch dieses Mal keine Sorgen um einen Wiedereinzug machen. Cansu Özdemir, gebürtige Hamburgerin mit kurdischen Wurzeln, ist eine von zwei gleichberechtigten Fraktionschefs der Linken in der Bürgerschaft, im Landesparlament sitzt sie schon seit 2011. Sie studierte Politikwissenschaft in Hamburg und hat ihre inhaltlichen Schwerpunkte in den Bereichen Soziales, Gleichstellung und Inklusion.

Für die AfD bemüht sich Dirk Nockemann an der Elbe um Aufmerksamkeit. Der 61-Jährige ist der Kopf des Wahlkampfs der Hamburger AfD, die seit der Wahl von 2015 in der Bürgerschaft vertreten ist. AfD-Fraktionschef Nockemann ist in der Hansestadt kein unbeschriebenes Blatt: Als führendes Mitglied der Partei "Rechtsstaatliche Offensive" von Ronald Schill war er 2003 und 2004 für mehrere Monate Innensenator. Nockemann stammt aus Nordrhein-Westfalen, ist Jurist und hoher Verwaltungsbeamter. Früher leitete er etwa die Ausländerbehörde von Mecklenburg-Vorpommern. Nach einem Ausflug zur Zentrumspartei ging er 2013 zur AfD.

Die FDP steuert in Hamburg - wie bereits im vergangenen Herbst in Thüringen - auf ein denkbar knappes Ergebnis an der Fünf-Prozent-Hürde zu. Spitzenkandidatin Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein muss um den Wiedereinzug der Liberalen in die Bürgerschaft bangen. Die 57-Jährige sitzt seit 2011 als Abgeordnete in der Hamburger Bürgerschaft und führt die Fraktion der Liberalen seit 2017.

Für die FDP ist Hamburg ein wechselhaftes Pflaster, nicht immer war der Platz in die Bürgerschaft garantiert. Auch dieses Mal ringt sie laut Umfragen mit der Fünfprozenthürde. Von Treuenfels-Frowein stammt aus Nordniedersachsen, ist Juristin, lebte mehrere Jahre lang in Brasilien und ist Mutter von drei Kindern. Ihren Weg in die Hamburger Politik fand sie 2009, als sie ein Bürgerbegehren zur Schulpolitik mitorganisierte, das die FDP unterstützte.