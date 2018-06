Politik

Sammellager und Umverteilung: EU-Staaten einigen sich im Asylstreit

Bis tief in die Nacht haben die EU-Staatschefs verhandelt, am Ende verkündet Ratschef Donald Tusk einen Kompromiss. Selbst Italien löst seine Blockadehaltung und spricht von einer "guten Nachricht", die Kanzlerin ist optimistisch.

Nach zähen Verhandlungen haben sich Kanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen beim Gipfel in Brüssel auf Neuerungen in der europäischen Asylpolitik geeinigt. Dies teilte EU-Ratschef Donald Tusk nach mehr als zwölfstündigen Beratungen mit. Schon zuvor deutete sich bei dem Gipfel Bewegung im europäischen Asylstreit an.

Eine Gruppe von Ländern um Frankreich habe den Aufbau von "kontrollierten Zentren" zur Aufnahme von Geflüchteten in EU-Staaten am Mittelmeer vorgeschlagen, berichteten Diplomaten vorab. Schutz- und asylberechtigte Migranten sollten von dort dann auf andere aufnahmebereite EU-Länder verteilt werden. Zugleich sollen nach dem Willen der EU-Staaten auch Sammellager in nordafrikanischen Staaten entstehen, damit sich weniger Menschen auf den gefährlichen Weg übers Mittelmeer machen.

Die Kanzlerin begrüßte die Beschlüsse. Es sei eine "gute Botschaft", dass die Staats- und Regierungschefs dazu einen gemeinsamen Text verabschiedet haben, sagte die CDU-Chefin. Es warte zwar noch eine Menge Arbeit am gemeinsamen Asylsystem. "Aber ich bin optimistisch nach dem heutigen Tag, dass wir wirklich weiter arbeiten können." Auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sah in der Einigung einen "wichtigen Schritt in die richtige Richtung". "Wir sind froh, dass es jetzt endlich einen Fokus auf die Außengrenzen gibt", so Kurz.

Aus italienischen Regierungskreisen in Brüssel hieß es, dass auch Italien mit dem Vorschlag einverstanden sei. Am Abend hatte Ministerpräsident Giuseppe Conte noch jegliche Beschlüsse des EU-Gipfels auch außerhalb des Migrationsbereichs blockiert. Rom sieht sich als Hauptankunftsland für Geflüchtete auf der Mittelmeerroute von den anderen EU-Staaten allein gelassen. Denn nach den EU-Regeln ist normalerweise das Erstankunftsland für Asylbewerber zuständig. Aus Protest hat Italien bereits Schiffen mit vor Libyen geretteten Geflüchteten die Einfahrt in seine Häfen verweigert.

Ungarn blieb skeptisch

Ziel des Vorschlags für Aufnahme- und Verteilungszentren sei es, dem italienischen Wunsch nach "geteilter Verantwortung" für die Geflüchteten Rechnung zu tragen, sagte ein Diplomat. Ein italienischer Regierungsvertreter sprach von "guten Nachrichten". Allerdings hätten sich einige Länder, insbesondere Ungarn, zunächst "energisch widersetzt". Viele osteuropäische EU-Mitgliedstaaten lehnen seit Jahren prinzipiell jegliche Umverteilung von Geflüchteten in Europa ab.

Ob Deutschland auf Basis der geplanten freiwilligen Zusagen Geflüchtete aufnehmen wird, blieb unklar. Auch die Frage ob und wie der Vorschlag den Streit zwischen CDU und CSU lösen könnte, bleibt ungewiss. Bundeskanzlerin Angela Merkel sucht dringend einen europäischen Ansatz, um das Weiterziehen von registrierten Asylbewerbern aus anderen EU-Ländern nach Deutschland zu bremsen. Anderenfalls will Innenminister Horst Seehofer die Betroffenen im Alleingang an der deutschen Grenze abweisen. Die CSU hat Merkel eine Frist bis zum Wochenende gesetzt.

Quelle: n-tv.de