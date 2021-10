In ihrer langen Amtszeit erlebt Kanzlerin Merkel mehr als hundert EU-Gipfel mit harten Verhandlungen und nächtelangen Debatten. Nicht alle enden angenehmen, die aktuellste Ausgabe schon: Die anderen Staats- und Regierungschef würdigen ihre Verdienste.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist auf ihrem wohl letzten EU-Gipfel mit stehendem Applaus verabschiedet worden. Nach einer Dankesrede von Ratspräsident Charles Michel erhoben sich die anderen Staats- und Regierungschefs und applaudierten der dienstältesten Regierungschefin. Michel betonte in seiner Ansprache, ein Gipfel ohne Merkel sei wie "Rom ohne den Vatikan oder Paris ohne den Eiffelturm". Als Abschiedsgeschenk erhielt die Kanzlerin eine "künstlerische Darstellung" des Brüsseler Tagungsgebäudes im Europaviertel.

In ihrer 16-jährigen Amtszeit nahm Merkel an 107 EU-Gipfeln teil, wie Michel den Angaben zufolge vermerkte - oft mit harten Verhandlungen, nächtelangen Debatten und aber auch unterhaltsamen Momenten. "Du bist ein Monument", betonte der Belgier in seiner emotionalen Ansprache. Die EU werde Merkels "Weisheit", "Nüchternheit" und Vermittlungsgeschick noch vermissen, "besonders in schwierigen Zeiten".

Nach Angaben von Gipfelteilnehmern wurde bei der kleinen Abschiedszeremonie am Vormittag auch ein rund zweiminütiges Video mit Szenen aus den vergangenen 16 Jahren gezeigt. Merkel sei darin mit zahlreichen schon lange nicht mehr amtierenden Staats- und Regierungschefs zu sehen, hieß es. So zum Beispiel mit dem 2019 gestorbenen französischen Präsidenten Jacques Chirac und dem früheren britischen Premierminister Tony Blair.

Ganz sicher ist es unterdessen nicht, dass der noch bis zum Nachmittag laufende Gipfel wirklich der letzte mit Merkel ist. Sollte der Zeitplan der Ampel-Koalitionsverhandlungen in Berlin aus dem Ruder laufen, könnte die CDU-Politikerin zum nächsten Treffen Mitte Dezember doch noch einmal nach Brüssel zurückkehren.

Flüchtlinge und Energiepreise zum Abschluss

Vor der Verabschiedung hatten die Staats- und Regierungschefs beim mutmaßlich letzten Gipfeltag von Merkel über die steigende Zahl von Flüchtlingen, die über die Belarus-Route in die EU gelangen, diskutiert. Der belgische Regierungschef Alexander De Croo sagte, es gehe um "zusätzliche Hilfsgelder, um unsere Außengrenzen besser zu schützen". Der neue österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg forderte im Namen einer Gruppe von zwölf Ländern EU-Mittel für den Bau von Zäunen und anderer Grenzschutzanlagen.

Tags zuvor hatten sich die Staats- und Regierungschefs die hohen Energiepreise beschäftigt. Die Staats- und Regierungschefs verständigten nach Unstimmigkeiten sich darauf, den Gründen für den Preisanstieg genauer auf den Grund zu gehen.