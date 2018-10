Politik

Eskalation im Schuldenstreit: EU weist Italiens Haushaltsentwurf zurück

Es ist eine historische Entscheidung: Zum ersten Mal überhaupt verlangt die EU-Kommission von einem Euro-Land, den Haushaltsentwurf fürs kommende Jahr zu überarbeiten. Damit eskaliert der Streit mit der populistischen Regierung in Italien.

Die EU-Kommission weist erstmals den Haushaltsentwurf eines Euro-Staates zurück. Die Pläne der italienischen Regierung stünden nicht in Einklang mit dem EU-Stabilitätspakt, teilte die EU-Kommission in Straßburg mit. Das Land habe nun drei Wochen Zeit, einen überarbeiteten Haushaltsplan vorzulegen.

Nachdem sämtliche Faktoren berücksichtigt und die italienischen Behörden konsultiert worden seien, gelangte die Kommission demnach zu der Auffassung, dass der italienische Haushaltsplan 2019 eine "besonders schwerwiegende Abweichung" von der EU-Empfehlung sei.

"Italien hat einen der höchsten Schuldenstände in Europa und dieser kostet die italienischen Steuerzahler in etwa so viel wie die Bildung", erklärte Valdis Dombrovskis, Vizepräsident für den Euro und zuständig für Finanzstabilität. "Angesichts dessen sehen wir keine andere Möglichkeit, als die italienische Regierung aufzufordern, ihren Haushaltsplan für 2019 zu überarbeiten."

Pierre Moscovici, EU-Kommissar für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten teilte mit: "Die heute von der Kommission angenommene Stellungnahme dürfte niemanden überraschen, da der Haushaltsplan der italienischen Regierung eine klare und vorsätzliche Abweichung von den Zusagen darstellt, die Italien im vergangenen Juli abgegeben hat." Die Tür werde allerdings nicht zugeschlagen, sondern vielmehr wolle die EU den "konstruktiven Dialog mit den italienischen Behörden fortsetzen".

Streit beeinflusst Finanzmärkte

Hintergrund des aktuellen Streits ist der Schuldenkurs der neuen Regierung in Rom. Zur Finanzierung sozialpolitischer Wahlversprechen plant die Koalition aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung 2019 deutlich höhere Ausgaben als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt. In der Folge dürfte der bereits jetzt enorm hohe Schuldenberg von 2,3 Billionen Euro weiter wachsen.

Die EU-Kommission hatte Italien bereits gewarnt und auf besonders ernsthafte Verstöße gegen EU-Regeln hingewiesen. Die Regierung in Rom hatte aber dennoch angekündigt, an ihrem Etat-Entwurf festhalten zu wollen. Vize-Regierungschef Matteo Salvini sagte, Italien werde in dem Streit zwar jeden anhören, aber nicht zurückweichen.

In einem Zeitungsbericht hieß es, bei einem Anstieg der Anleiherenditen sei Italien bereit, den Etat zu ändern. Der "Plan B" der Regierung sehe Anpassungen bei den Rentenplänen und beim Grundeinkommen vor, berichtete die Zeitung "Il Messagero" ohne Angabe von Quellen. Die Regierung könnte reagieren, wenn die italienischen Anleihenrenditen im Vergleich zu deutschen Papieren stark stiegen. Derzeit liegt die Verzinsung italienischer Bonds bei 3,5 Prozent - für deutsche werden lediglich 0,4 Prozent fällig.

An den Finanzmärkten ging es steil bergab. Anleger warfen Aktien aus ihren Depots und deckten sich mit der "Anti-Krisen-Währung" Gold ein. Der Dax sackte um bis zu 2,5 Prozent ab. Auslöser sind Analysten zufolge nicht nur die Italien-Krise, sondern auch die Brexit-Unsicherheiten, der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie durchwachsene Firmen-Bilanzen.

Quelle: n-tv.de