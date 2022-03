Die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright ist tot. Das teilt ihre Familie mit. Sie wurde 84 Jahre alt und erlag einem Krebsleiden. Albright war die erste Frau auf diesem Posten in den USA.

Sie wurde 1937 als Marie Jana Korbelova in Prag geboren. 1948 floh ihre Familie in die USA. 1997 trat sie unter Präsident Bill Clinton das Amt der Außenministerin an, das sie bis 2001 innehatte.

