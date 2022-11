Bundesinnenministern Faeser will laut einem Bericht die Bedingungen für die Einbürgerung von Ausländern deutlich herabsetzen. Neben einer Verkürzung der Wartezeit soll auch der bisher erforderliche Wissenstest für einige Gruppen entfallen. Die CDU warnt derweil von einem "Verramschen" deutscher Pässe.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will einem Medienbericht zufolge die Bedingungen für die Einbürgerung in Deutschland deutlich herabsetzen. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine Schaltkonferenz des Ministeriums mit den zuständigen Ressorts der Bundesländer berichtet, sollen zum Beispiel in Deutschland geborene Kinder von ausländischen Eltern automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren "seinen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt" in Deutschland hat.

Außerdem soll die Dauer bis zur Einbürgerung von Ausländern von derzeit acht Jahren auf fünf Jahre verkürzt werden. "Bei besonderen Integrationsleistungen" sei sogar eine Einbürgerung bereits nach drei Jahren möglich. Zudem soll die Pflicht zur Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit entfallen und somit die doppelte Staatsbürgerschaft keine Seltenheit bleiben.

Dem Bericht zufolge will Faeser für Seniorinnen und Senioren ab 67 Jahren die bisher notwendigen schriftlichen Sprachnachweise streichen. Die "Fähigkeit zur mündlichen Verhandlung" reiche danach aus. Auch der Wissens-Test über Deutschland soll für diese Gruppe entfallen.

Kritik von CDU und CSU

Kritik erntete der Vorstoß vor allem vonseiten der CDU und CSU. "Der deutsche Pass darf nicht zur Ramschware werden", warnte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei. Das deutsche Einbürgerungsrecht sei bereits attraktiv und liberal, die deutsche Staatsbürgerschaft müsse am Ende und nicht am Anfang des Integrationsprozesses stehen.

Auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CSU, Andrea Lindholz, äußerte Bedenken. Ausländern würde durch die vorgesehenen Neuregelungen ein großer Anreiz genommen, sich zu integrieren. "Das kann zu einer echten Gefahr für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft werden."

In ihrem Koalitionsvertrag hatte sich die Regierung auf eine Reform des Einbürgerungsrechts geeinigt. Laut Bericht soll das geplante Gesetz noch in diesem Jahr im Kabinett vorgestellt werden.