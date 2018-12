Politik

Zum achten Mal in Folge: "Forbes" kürt Merkel zur mächtigsten Frau

Jährlich kürt das US-Magazin "Forbes" die mächtigsten Frauen der Welt. Zum achten Mal in Folge führt Bundeskanzlerin Merkel die Liste an. Auch in den USA fragt man sich, wie es ohne die CDU-Politikerin weitergehen wird.

Das US-Magazin "Forbes" hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zum achten Mal in Folge zur weltweit mächtigsten Frau des Jahres gekürt. Die Öffentlichkeit stelle sich nun die große Frage, wer und was folge, wenn die CDU-Politikerin nicht mehr im Amt sei, schreibt das Magazin.

Auf Platz 2 der "Forbes"-Liste folgt - ebenfalls wie vergangenes Jahr - die britische Premierministerin Theresa May vor der französischen Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde. Den vierten Platz belegt Mary Barra, Chefin des US-Autobauers General Motors, auf Platz 5 landet die Chefin des US-Finanzriesen Fidelity, Abigail Johnson.

Für die Liste berücksichtigt "Forbes" unter anderem Vermögen, Medienpräsenz und Einfluss der jeweiligen Frauen. Neben Merkel ist aus Deutschland die Finanzchefin der Deutschen Post, Melanie Kreis, vertreten (Platz 61). Die jüngste Frau auf der Liste ist mit 28 Jahren die US-Sängerin Taylor Swift (Platz 68). Ivanka Trump, Tochter und Beraterin von US-Präsident Donald Trump, rutschte vom 19. auf den 24. Platz ab.

Merkel wird am Freitag auf einem CDU-Parteitag als Parteivorsitzende abgelöst. Sie möchte jedoch noch bis zum Ablauf ihrer Amtszeit Ende 2021 Bundeskanzlerin bleiben.

Quelle: n-tv.de