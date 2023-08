(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Andrew Tate äußert sich in den sozialen Netzwerken immer wieder extrem frauenfeindlich und hat damit eine große Reichweite erlangt.

Seit Ende April befindet sich der Influencer Andrew Tate wegen sexueller Ausbeutung von Frauen in Hausarrest. Ein Gericht in Rumänien entlässt den Angeklagten nun und stellt ihn bis zum Prozessbeginn unter richterliche Kontrolle.

Der umstrittene Influencer Andrew Tate, der wegen einer Reihe von Vorwürfen der sexuellen Ausbeutung von Frauen angeklagt ist, wurde in Rumänien aus dem Hausarrest entlassen. Das berichten mehrere britische Medien übereinstimmend. Ein Berufungsgericht in Bukarest habe ihn stattdessen unter richterliche Kontrolle gestellt. In einem schriftlichen Urteil teilte das Gericht mit, dass es "die Maßnahme des Hausarrests durch eine gerichtliche Kontrolle für einen Zeitraum von 60 Tagen vom 4. August bis zum 2. Oktober ersetzt".

Tate wurde im Juni zusammen mit seinem Bruder Tristan und zwei rumänischen Verdächtigen wegen Menschenhandels, Vergewaltigung und Bildung einer kriminellen Bande zur sexuellen Ausbeutung von Frauen angeklagt. Die beiden gingen mehrmals rechtlich gegen den gegen sie verhängten Hausarrest vor. "Sie wollen auf keinen Fall im Hausarrest bleiben", sagte ihr Anwalt Ioan Gliga Journalisten am Rande eines Gerichtstermins in Bukarest Ende Juni. Die Maßnahme sei "ungerechtfertigt", fügte er hinzu.

In einem Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter, schrieb Tate: "Nach 10 Monaten - drei im Gefängnis, sieben zu Hause. Nach 15 Millionen Euro Vermögensbeschlagnahmungen. Nach einer Anklageschrift, die auf nichts basiert. Die Akte wurde einem Richter übergeben, der sie als schwach und nebensächlich eingestuft hat. Ich bin aus dem Hausarrest entlassen worden, muss aber in Rumänien bleiben." Den Post schließt er ab mit den Worten: "Jetzt. Auf zur Moschee. Alhamdulillah (Lob sei Gott)."

Den Brüdern Tate wird vorgeworfen, sieben Frauen mit falschen Versprechungen einer Beziehung oder Heirat in die sexuelle Ausbeutung getrieben zu haben - eine Methode, die die Behörden als "Loverboy-Methode" bezeichnet haben. Ihnen wird vorgeworfen, zusammen mit den beiden rumänischen Verdächtigen im Jahr 2021 eine Gruppe gebildet zu haben, um Menschenhandel in Rumänien und anderen Ländern - darunter die USA und das Vereinigte Königreich - zu begehen.

Der ehemalige Profi-Kickboxer hat wiederholt behauptet, die rumänischen Staatsanwälte hätten keine Beweise und, dass der Fall eine politische Verschwörung sei, um ihn zum Schweigen zu bringen. Tate, der sich seit 2017 hauptsächlich in Rumänien aufhält, ist ein Online-Influencer, der Millionen von Anhänger, insbesondere unter jungen Männern, mit frauenfeindlichen Aussagen angezogen hat.