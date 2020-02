Hunderte Menschen begeben sich zur griechisch-türkischen Grenze, als sie hören, dass Ankara den Weg nach Europa frei macht. Doch an den Übergängen angelangt, stehen ihnen zahlreiche Sicherheitskräfte gegenüber. Griechenland lässt niemanden durchkommen.

Griechenland wird weiter die Grenze Europas zur Türkei verstärkt überwachen und illegale Einreisen in die EU verbieten. Dies teilte der griechische Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos im griechischen Nachrichtensender Skai mit. "Die ganze Nacht durch haben die Sicherheitskräfte illegale Grenzübertritte verhindert", sagte der Minister. Es gab mehrere Festnahmen von Migranten. Die Türkei lasse seit Freitag massiv Migranten zur Grenze kommen, teilte Panagiotopoulos weiter mit.

Griechenland hat auch die Kontrollen der Meerengen zwischen den griechischen Inseln im Osten der Ägäis und der türkischen Ägäisküste intensiviert, teilte der für die Küstenwache zuständige Handelsschifffahrtsminister Ioannis Plakiotakis im Sender Skai mit. "Die griechischen Grenzen sind auch die Grenzen Europas."

Einige Migranten überqueren den Grenzfluss mit Schlauchbooten. (Foto: REUTERS)

Am Freitag und in der Nacht zum Samstag haben die griechische Grenzpolizei und Sondereinheiten der Bereitschaftspolizei Tränengas und Blendgranaten eingesetzt, um Migranten daran zu hindern, über den bereits geschlossenen Grenzübergang bei Kastanies/Pazarkule nach Griechenland zu kommen. Die Lage war auch am Morgen angespannt. Einigen Migranten gelang es, den Grenzfluss mit Schlauchbooten zu überqueren, berichtete das Staatsfernsehen.

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte am Freitag Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonisch über das Vorgehen an der Grenze zur Türkei informiert und erklärt, Griechenland werde keinen illegalen Grenzübertritt dulden. Am Samstagmorgen begann in Athen eine Krisensitzung im Regierungssitz.

Ankara: "Chemiewaffen-Anlage" in Syrien zerstört

Die Drohungen der Türkei, Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen, gehen auf die zunehmende Eskalation im militärischen Konflikt in Nordsyrien zurück. Bei Luftangriffen in der Region Idlib waren zuletzt mehr als 30 türkische Soldaten getötet worden. Daraufhin forderte Ankara Unterstützung von der Nato ein und kündigte mehr oder weniger offen an, Migranten nicht daran hindern zu wollen, in die EU zu gelangen. Brüssel forderte daraufhin, die Türkei möge die Verpflichtungen aus dem EU-Türkei-Flüchtlingspakt einhalten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigte sich davon unbeeindruckt. Er will ungeachtet der Vereinbarungen mit der EU Flüchtlinge die Grenzen zu Griechenland und Bulgarien passieren lassen. "Wir haben die Tore geöffnet", sagte Erdogan in Istanbul und warf der EU vor, sich nicht an die Zusagen im Flüchtlingspakt gehalten zu haben. Laut Erdogan sind seit Freitag bereits 18.000 Flüchtlinge an die türkischen Grenzen zur EU gekommen.

Nach ersten Berichten über die bevorstehende Grenzöffnung zur EU machten sich laut türkischen Nachrichtenagenturen Hunderte Flüchtlinge auf den Weg in Richtung der EU-Grenzen. Nach griechischen Polizeiangaben hielten Grenzschützer im Nordosten Griechenlands Hunderte Migranten vom Übertreten der türkisch-griechischen Grenze ab.

Unterdessen startete die Türkei Vergeltungsangriffe gegen das syrische Regime. Nach eigenen Angaben zerstörte das Militär eine "Chemiewaffen-Anlage" im Nordwesten des Bürgerkriegslandes. Die Anlage der syrischen Führung 13 Kilometer südlich von Aleppo sei in der Nacht zerstört worden, sagte ein hochrangiger türkischer Regierungsvertreter. Nähere Angaben zu dem Angriff machte er nicht, sondern sagte lediglich, die türkische Armee sei auch gegen "eine große Zahl anderer Regime-Ziele" vorgegangen.

Die syrische Offensive in Idlib hat bereits Hunderttausende Menschen in die Flucht getrieben. Der syrische Machthaber Baschar al-Assad will mit der Offensive nach neun Jahren Krieg die letzte Rebellenhochburg im Land unter seine Kontrolle bringen. Das Regime wird dabei von Russland unterstützt.